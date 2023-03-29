CorePC — чергова спроба Microsoft створити універсальну модульну Windows для різних пристроїв, схожу на Android та ChromeOS

В рамках проєкту CorePC Microsoft розробляє концепцію модульної масштабованої Windows, схожої на Android або ChromeOS. Проєкт дуже схожий за метою на закриті нині розробки Core OS та Windows 10X. Його метою є підвищення безпеки та компактності шляхом розділів із різним рівнем доступу, ефективність ОС та масштабованість для різних пристроїв, при цьому увага приділяється збереженню сумісності з 32-бітними програмами. Як і попередні починання, напрацювання CorePC поки що далекі від практичної реалізації.

Модернізація Windows vs сумісність програм

З наявної інсайдерської інформації можна зрозуміти, що йдеться про універсальну ОС для різних пристроїв, портативних або ПК. Підтримка застарілих програм є важливою не для всіх з них – це, швидше, специфічна опція, необхідна у конкретних випадках. Не бажаючи тягнути за собою вантаж застарілого коду, як це відбувається зі звичайною Windows, Microsoft тестує таку структуру, в якій функціонал 32-бітної сумісності працюватиме лише там, де справді необхідний.

Проєкт CorePC дозволить Microsoft налаштовувати “редакції” Windows з різними рівнями сумісності функцій та програм. Компанія веде розробку концепції ОС, розділеної за станом (state separated) – різні її частини встановлюються на різні розділи з різними правами, що дозволяє не залучати непотрібні модулі, які б не впливали на роботу ОС загалом.

Microsoft використовує підхід, що є протилежним до Core OS . Остання була спробою перебудувати Windows з нуля як сучасну ОС без додаткових витрат на сумісність із застарілими програмами. Розробка Windows на основі CorePC починається з повної функціональності та ведеться у зворотному напрямку – щоб розбити її на модульну систему, що налаштовується.

Компанія також працює над рівнем сумісності під кодовою назвою Neon для застарілих програм, для роботи яких потрібна ОС із загальним станом.

Модульність як основа безпеки

Поділ за станом корисний і для безпеки. ОС, що вимагає додаткових прав для доступу до різних налаштувань та розділів, менше піддається впливу шкідливого ПЗ та дій користувачів. Прикладом може реалізація цього принципу в Android. У звичайній Windows є різні права, але відсутній поділ ОС на рівні структури. Чинна будова Windows, по суті, дозволяє програмам робити будь-що, особливо якщо користувач працює з правами адміністратора.

Microsoft працює над версією CorePC, яка відповідає поточному набору функцій та можливостям робочого столу Windows, але з увімкненим поділом за станом для більш швидкого оновлення ОС та покращення безпеки.

Оновлення та відкат до попереднього стану

CorePC розбиває ОС на кілька розділів, що є ключем до швидшого оновлення. Поділ станів також забезпечує швидшу та надійнішу функцію скидання системи, що є важливим для конкуренції з Chromebook в освітньому секторі.

Компактність, ергономічність та штучний інтелект

CorePC дозволить Microsoft випустити версію Windows, яка здатна конкурувати з Chromebook за розміром, продуктивністю та можливостями.

Версія Windows, яка працює тільки з Edge, вебзастосунками, програмами для Android (через Project Latte) та додатками Office, розробляється для недорогих освітніх ПК, вже знаходиться на ранньому внутрішньому тестуванні та приблизно на 60-75% менше, ніж Windows 11 SE .

Компанія також експериментує з версією CorePC, що призначена для зниження витрат часу користувача та енергії, зосередження уваги на можливостях штучного інтелекту, а також вертикальної оптимізації апаратного та програмного забезпечення аналогічно до Apple Silicon. Надалі Windows приділятиме основну увагу роботі зі штучним інтелектом.

Розроблені функції ШІ включають здатність Windows аналізувати відтворюваний контент і надавати контекстні підказки для швидкого відкриття файлів або запуску програм на основі інформації, що переглядається. Windows також зможе ідентифікувати об’єкти та текст на зображеннях і дозволяти користувачеві легко вирізати та вставляти ці елементи. Для роботи деяких функцій ШІ знадобиться спеціальне обладнання.

Перелічені функції та конфігурації системи можуть змінитися до моменту, коли корпорація Майкрософт буде готова до практичної реалізації CorePC. Враховуючи попередній досвід, експериментальна розробка може бути скасованою взагалі. Проте вона дає уявлення про цілі, які ставить компанія та методи їхнього досягнення.

Джерело: Windows Central