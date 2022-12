Microsoft обіцяє щонайменше 10 років випускати ігри Call of Duty на Nintendo, якщо угода з Activision Blizzard не буде зірвана

Корпорація Microsoft обіцяє, що якщо угоду з купівлі Activision Blizzard буде успішно завершено, вона випускатиме ігри Call of Duty для консолей Nintendo і робитиме їх доступними на таких консолях протягом 10 років. Про це повідомив генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер у сервісі Twitter.

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB

— Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022