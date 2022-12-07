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Microsoft обіцяє щонайменше 10 років випускати ігри Call of Duty на Nintendo, якщо угода з Activision Blizzard не буде зірвана

Microsoft обіцяє щонайменше 10 років випускати ігри Call of Duty на Nintendo, якщо угода з Activision Blizzard не буде зірвана

Корпорація Microsoft обіцяє, що якщо угоду з купівлі Activision Blizzard буде успішно завершено, вона випускатиме ігри Call of Duty для консолей Nintendo і робитиме їх доступними на таких консолях протягом 10 років. Про це повідомив генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер у сервісі Twitter.

«Microsoft прагне допомагати пропонувати більше ігор більшій кількості людей – незалежно від того, де вони воліють грати», – додав Філ Спенсер.

Раніше в одному з інтерв’ю він сказав, що компанія має намір ставитися до Call of Duty як Minecraft, яка доступна на різних платформах, і що він «хотів би побачити [гру]» на Switch. 10-річне зобов’язання потенційно означає, що ігри серії Call of Duty також будуть випущені для наступників консолі Switch.

Крім того, Спенсер повідомив, що після закриття угоди Microsoft продовжить пропонувати Call of Duty у Steam. Ці заяви можуть бути спробою заспокоїти Федеральну торгову комісію (FTC) та схилити регуляторів на свій бік. Як очікується, FTC обговорить придбання Activision Blizzard на закритому засіданні в четвер, де агентство вирішить, чи робитиме кроки для блокування угоди.

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За даними ресурсу Politico, Microsoft не вдалося переконати співробітників FTC, і комісія, швидше за все, вже цього місяця подасть антимонопольний позов, щоб заблокувати угоду. FTC нібито стурбована тим, що покупка дасть Microsoft несправедливу перевагу та знизить конкуренцію на ринку.

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Джерело: Engadget


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