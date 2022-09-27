Microsoft обмежила росіянам оновлення Windows 11 22H2, а Apple видалила з App Store всі застосунки VK та Mail.ru

ЗМІ країни-агресора повідомляють, що росіяни стикаються з неможливістю завантаження оновлення 22H2 для Windows 11. Завантажити апдейт можна лише скориставшись VPN, що свідчить про навмисне блокування російських адрес.

Обмеження, очевидно, пов’язане із санкціями, накладеними США. Раніше Microsoft вже офіційно припинила продаж своїх продуктів і послуг в росії і заявила про намір поступово згорнути там весь свій бізнес, також заблокувавши завантаження образів і дистрибутивів своїх програмних продуктів.

Інша «радість» для росіян прийшла з боку Apple: у фірмовому магазині додатків App Store видалено всі програми VK та інші продукти Mail.ru. Програми не можна знайти через пошук, вони зникли і з «Покупок». Раніше встановлені застосунки запускаються на iPhone, але не оновлюються.

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Санкція Apple негайно спричинила економічний ефект – акції Mail.ru впали майже на 20%. Зазначимо, що у магазині застосунків Google ці програми все ще доступні. Google, що ти робиш, припини.