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Microsoft обмежила росіянам оновлення Windows 11 22H2, а Apple видалила з App Store всі застосунки VK та Mail.ru

Microsoft обмежила росіянам оновлення Windows 11 22H2, а Apple видалила з App Store всі застосунки VK та Mail.ru

ЗМІ країни-агресора повідомляють, що росіяни стикаються з неможливістю завантаження оновлення 22H2 для Windows 11. Завантажити апдейт можна лише скориставшись VPN, що свідчить про навмисне блокування російських адрес.

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Обмеження, очевидно, пов’язане із санкціями, накладеними США. Раніше Microsoft вже офіційно припинила продаж своїх продуктів і послуг в росії і заявила про намір поступово згорнути там весь свій бізнес, також заблокувавши завантаження образів і дистрибутивів своїх програмних продуктів.

Microsoft обмежила росіянам оновлення Windows 11 22H2, а Apple видалила з App Store всі застосунки VK та Mail.ru

Інша «радість» для росіян прийшла з боку Apple: у фірмовому магазині додатків App Store видалено всі програми VK та інші продукти Mail.ru. Програми не можна знайти через пошук, вони зникли і з «Покупок». Раніше встановлені застосунки запускаються на iPhone, але не оновлюються.

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Санкція Apple негайно спричинила економічний ефект – акції Mail.ru впали майже на 20%. Зазначимо, що у магазині застосунків Google ці програми все ще доступні. Google, що ти робиш, припини.

Дубілет опублікував список із 100+ західних компаній, які постачали продукцію російському «Алмаз-Антей» після 2014 року в обхід санкцій. Серед них — Huawei, LG, Intel та NVIDIA


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