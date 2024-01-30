Microsoft призначила президенткою Blizzard екскерівницю Call of Duty Джоанну Фаріс

Microsoft призначила колишню генеральну менеджерку Call of Duty Джоанну Фаріс президенткою видавничого підрозділу Blizzard Entertainment, що займається розробкою ігор.

Microsoft, яка восени придбала Activision Blizzard за 69 млрд доларів, також повідомила, що Метт Кокс перебрав на себе роль старшого віцепрезидента Blizzard і генерального менеджера Call of Duty, і що рішення набирає чинності негайно.

Фаріс, чиє призначення буде чинним 5 лютого, приєдналася до Activision Blizzard у 2018 році після більш ніж десятирічної роботи у NFL (Національній лізі з американського футболу), передає Reuters.

Минулого тижня Microsoft звільнила 1 900 співробітників в Activision Blizzard та Xbox. Майк Ібарра та Аллен Адам, які були президентом та головним дизайнером Blizzard відповідно, покинули компанію.