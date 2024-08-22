Microsoft розкрила деталі про нову Xbox Series X: дата виходу та ціна

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Компанія Microsoft оголосила про випуск оновленої версії ігрової консолі Xbox Series X без дискового приводу.

Оновлена Xbox Series X матиме вбудований накопичувач об’ємом 1 ТБ та підтримуватиме лише цифрові версії ігор. Зовнішній вигляд консолі зазнав змін — тепер вона має білий колір, що наближає її за дизайном до молодшої моделі Xbox Series S. Попри чутки про можливі технічні вдосконалення, офіційна сторінка продукту не містить інформації про суттєві зміни в апаратній частині, окрім видалення дискового приводу.

Microsoft також анонсувала випуск двох додаткових моделей консолей. Перша — це спеціальне видання Xbox Series X «Galaxy Black» з об’ємом накопичувача 2 ТБ. Ця версія вирізняється унікальним дизайном корпусу та контролера з візерунком у вигляді зоряного неба. Її вартість складатиме $599,99. Друга новинка — це Xbox Series S із накопичувачем на 1 ТБ, яка коштуватиме $349,99.

Усі три нові моделі консолей надійдуть у продаж 15 жовтня 2024 року. За словами представників Microsoft, консолі будуть доступні в усіх регіонах, де наразі підтримуються пристрої Xbox. Для американських користувачів уже відкрито можливість зробити передзамовлення на нові консолі.

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Джерело: Xbox, Dexerto

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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