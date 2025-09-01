Microsoft та Phison заперечують збій SSD через оновлення Windows 11 — не змогли відтворити

Щось дійсно відбувалося з SSD окремих користувачів останнім часом, але Microsoft, виробник Windows 11, та Phison, виробник контролерів, не змогли з’ясувати причину.

У другій половині серпня з’явилися повідомлення, що оновлення Windows 11 KB5063878 буцімто призводить до несправностей запису файлів обсягом понад 50 ГБ на накопичувач, заповнений щонайменше на 60%. Однак після тижневого розслідування Microsoft виявила, що оновлення не спричиняло проблеми.

«Після ретельного розслідування Microsoft не виявила зв’язку між оновленням безпеки Windows за серпень 2025 року та типами збоїв жорсткого диска, про які повідомлялося в соціальних мережах», — йдеться у заяві компанії.

Раніше деякі користувачі стверджували, що помилка впливає на те, як твердотілі накопичувачі обробляють кеш, і що моделі без DRAM та з контролерами Phison постраждали найбільше. Тестування 21 різних SSD показало, що пристрої з контролерами інших брендів також зазнавали збоїв. Накопичувачі відновлювали роботу після перезавантаження системи, за винятком моделі Western Digital SA510 на 2 ТБ.

Хоча випадок здається не надто поширеним, публікація документа зі списком контролерів Phison, на які нібито вплинула проблема спричинила скандал. Компанія рішуче заперечила, що файл походить від неї, і заявила, що позиватиметься проти авторів “витоку”. Phison продовжила тестування і після 4500 годин випробувань заявила, що не може відтворити ситуацію. Компанія про всяк випадок порекомендувала користувачам, котрі працюють з великими навантаженнями на сховища даних, встановлювати радіатори на SSD.

Через кілька днів після цього Microsoft також опублікувала свій висновок. Згідно з ним, немає зв’язку між збоями накопичувачів та останнім оновленням безпеки. Внутрішнє тестування не виявило підвищеного ризику відмови SSD або пошкодження файлів, дані телеметрії постраждалих накопичувачів також не дали жодних значущих результатів. Також компанія стверджує, що жоден клієнт не звертався безпосередньо до її технічної підтримки з подібною проблемою.

Отже, Phison та Microsoft фактично заявляють, що не можуть відтворити проблему, а остання дійшла висновку, що оновлення до неї непричетне. Проте кілька повідомлень про збої накопичувачів після оновлення все ж мали місце. Tom’s Hardware припускає, що накопичувачі могли мати якісь особливості, на котрі наклалися оновлення. Також це не перший випадок, коли виробники обладнання або ПЗ заперечують проблеми, глибоке підґрунтя яких з’ясовується згодом.