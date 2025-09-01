banner
Новини Технології 01.09.2025 comment views icon

Microsoft та Phison заперечують збій SSD через оновлення Windows 11 — не змогли відтворити

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Microsoft та Phison заперечують збій SSD через оновлення Windows 11 — не змогли відтворити

Щось дійсно відбувалося з SSD окремих користувачів останнім часом, але Microsoft, виробник Windows 11, та Phison, виробник контролерів, не змогли з’ясувати причину.

У другій половині серпня з’явилися повідомлення, що оновлення Windows 11 KB5063878 буцімто призводить до несправностей запису файлів обсягом понад 50 ГБ на накопичувач, заповнений щонайменше на 60%. Однак після тижневого розслідування Microsoft виявила, що оновлення не спричиняло проблеми.

«Після ретельного розслідування Microsoft не виявила зв’язку між оновленням безпеки Windows за серпень 2025 року та типами збоїв жорсткого диска, про які повідомлялося в соціальних мережах», — йдеться у заяві компанії.

Раніше деякі користувачі стверджували, що помилка впливає на те, як твердотілі накопичувачі обробляють кеш, і що моделі без DRAM та з контролерами Phison постраждали найбільше. Тестування 21 різних SSD показало, що пристрої з контролерами інших брендів також зазнавали збоїв. Накопичувачі відновлювали роботу після перезавантаження системи, за винятком моделі Western Digital SA510 на 2 ТБ.

Хоча випадок здається не надто поширеним, публікація документа зі списком контролерів Phison, на які нібито вплинула проблема спричинила скандал. Компанія рішуче заперечила, що файл походить від неї, і заявила, що позиватиметься проти авторів “витоку”. Phison продовжила тестування і після 4500 годин випробувань заявила, що не може відтворити ситуацію. Компанія про всяк випадок порекомендувала користувачам, котрі працюють з великими навантаженнями на сховища даних, встановлювати радіатори на SSD.

Через кілька днів після цього Microsoft також опублікувала свій висновок. Згідно з ним, немає зв’язку між збоями накопичувачів та останнім оновленням безпеки. Внутрішнє тестування не виявило підвищеного ризику відмови SSD або пошкодження файлів, дані телеметрії постраждалих накопичувачів також не дали жодних значущих результатів. Також компанія стверджує, що жоден клієнт не звертався безпосередньо до її технічної підтримки з подібною проблемою.

Отже, Phison та Microsoft фактично заявляють, що не можуть відтворити проблему, а остання дійшла висновку, що оновлення до неї непричетне. Проте кілька повідомлень про збої накопичувачів після оновлення все ж мали місце. Tom’s Hardware припускає, що накопичувачі могли мати якісь особливості, на котрі наклалися оновлення. Також це не перший випадок, коли виробники обладнання або ПЗ заперечують проблеми, глибоке підґрунтя яких з’ясовується згодом.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перевзулися? Microsoft повертає базову ціну ігор до $70, передзамовникам The Outer Worlds 2 повернуть «переплату»
Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ
Оновлення Windows 11 викликає збої SSD під час копіювання багатьох файлів
Відділ графіки Xbox шукає нових працівників дописом з погано згенерованим ШІ-зображенням
У ZeniMax обурені «нелюдськими» звільненнями Microsoft — з Elder Scrolls Online пішли «абсолютно важливі» люди
Понад $50 млн за розміщення гри у Game Pass — менеджер Microsoft проговорився у резюме
Відкопайте: Microsoft «реанімувала» Skype для бізнесу, бо Teams не впорався
Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше
Серпневий каталог Game Pass поповниться Assassin’s Creed Mirage та ще 5+ іграми
Будівельники перемагають програмістів: Microsoft розповіла, які професії замінить штучний інтелект
Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"
Віцепрезидент Microsoft: Windows 2030 обійдеться без миші й клавіатури, керуватимуть голос та ШІ
Windows Phone повертається? Microsoft запатентувала складаний смартфон з підставкою
Asus ROG Xbox Ally вийде у жовтні: з масштабуванням Automatic Super Resolution (Auto SR) та програмою сумісності ігор
Криптогаманець MetaMask прискорено зношує SSD — розширення браузера записує по 420 ГБ на добу
Кінець Windows 11 SE: Microsoft виводить з ринку свою спробу конкуренції з Chrome OS
Топ Xbox порадив звільненим працівникам шукати роботу через ШІ
Дослідження Microsoft: ймовірність розпізнавння людиною зображення ШІ «трохи вища, ніж підкидання монети»
Microsoft на зльоті до $4 трлн: стрімке зростання капіталізації на тлі звільнень та впровадження ШІ
ШІ-помічник Copilot тепер шукає файли на Windows 10 і 11 — краще й швидше за Windows Search
Злий жарт від Microsoft: звільнених працівників замінять на ШІ, який вони ж і розробили
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати