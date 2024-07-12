Процесори Intel 13-го та 14-го поколінь «глючать» ще й на серверах — постачальники радять AMD

Вже відомо, що процесори Intel 13-го та 14-го поколінь (Raptor Lake) мають проблеми зі стабільністю, зокрема в іграх. Однак ютубер Level1Techs виявив, що явище також поширене в центрах обробки даних

Ентузіаст Linux отримав дані про збої з тисяч серверів, на яких працюють процесори Intel Raptor Lake Core i9 серії K. Він виявив, що приблизно 50% серверів на Raptor Lake мають проблеми зі стабільністю, попри те, що на кожному з них працюють материнські плати серверного класу з роз’ємом LGA1700 від Asus або Supermicro.

Проблеми стабільності цих серверів стали настільки поширеними, що вони впливають на те, як постачальники серверів ведуть бізнес зі своїми клієнтами. Level1Techs виділяє одного постачальника серверів, який стягує понад $1000 за свої сервери на базі Core i9-14900K порівняно з серверами на базі процесора Ryzen 9 7950X, лише за роботу та ремонт на місці ($13 проти $1280 за 7950X і 14900K). Ця додаткова плата за обслуговування враховується в ціні самого сервера.

Цей самий постачальник серверів повідомив Level1Tech, що кількість випадків роботи техпідтримки, пов’язаних зі збоями системи та проблемами стабільності, надзвичайно висока саме на Raptor Lake. Що гірше, оновлення BIOS, вимкнення E-core і навіть фізична заміна чипа не гарантують, що ці проблеми зникнуть. Це робить системи Raptor Lake кошмаром для постачальників серверів.

«…Нам пощастило з 12900KS і завжди щастило з Xeon… щось не так з 13900K і 14900K. Ми вже замінили багато 13900K клієнтів на 14900K [ЦП] і проблеми здається, зникли не повністю… натомість ми спрямовували клієнтів до систем 7950X, вони майже завжди швидші».

Це відкриття підтверджує, що проблеми стабільності Intel Raptor Lake та Raptor Lake Refresh є складнішими, ніж вважалося. Серверні материнські плати, які використовуються цими процесорами, повністю зосереджені на стабільності та роботі чипів у межах специфікацій, без можливості розгону. Той факт, що процесори Intel 13-го та 14-го поколінь все ще виходять з ладу, свідчить про те, що проблема саме у них, а не в сторонньому обладнанні.

Intel намагалася виправити проблеми Raptor Lake за допомогою кількох рішень, включаючи запровадження базового профілю з більш безпечними цільовими показниками потужності та оновлення мікрокоду для усунення помилки eTVB, через яку окремі моделі Raptor Lake підвищували тактову частоту. Проте всі ці спроби повністю не мали остаточного успіху. Наскільки відомо, Intel все ще досліджує основні проблеми стабільності Raptor Lake.

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Нагадаємо, у квітні 2024 року стало широко відомо про проблему спільної роботи чипів Intel Core i9 13 і 14 серії K. Виробники материнських плат додали у BIOS режим рекомендованих налаштувань Intel. Проте виробник процесорів назвав цей режим невірним і запропонував коректні параметри. Як можна бачити, ці та подальші зусилля Intel з партнерами покращили роботу процесорів, проте не призвели до остаточного розв’язання проблеми. Остання інформація свідчить, що справа швидше за все у самих процесорах.

Джерело: Tom`s Hardware

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