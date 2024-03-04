Microsoft тепер «запрошує» перейти на Windows 11 ще більшу кількість ПК з Windows 10

З квітня «листи щастя» від Microsoft відображатимуться на некерованих Некеровані або Byod пристрої («bring your own device») — стратегія, за якої співробітники використовують власні персональні пристрої, такі як ноутбуки, смартфони та планшети, для роботи в офісі чи віддалено. корпоративних пристроях, які працюють з Windows 10 Pro та Pro Workstation.

«Оновіться безплатно до останньої версії Windows 11. Ви можете використовувати свій ПК без перешкод, доки оновлення завантажуватиметься в фоновому режимі (це близько 4 ГБ)», — йтиметься у запрошеннях.

Повідомлення відображатимуться під час входу, як правило, після перезавантаження системи після оновлень безпеки у квітні 2024 року. Користувачі матимуть змогу одразу оновитись до Windows 11 23H2 або продовжити використовувати Windows 10 (так само оновлення можна запланувати на пізніший час).

«Якщо ж ваша організація покладається на Microsoft в управлінні оновленнями Windows, то незабаром ви побачите новий інтерфейс користувача на відповідних пристроях Windows 10», — заявили в компанії цього тижня.

Пристрої, якими керують ІТ-відділи компаній за допомогою таких інструментів, як Microsoft Intune, Configuration Manager, Windows Autopatch або інших інструментів керування сторонніх розробників, запрошень не отримають.

Підтримка Windows 10 Pro завершиться 14 жовтня 2025 року. Остаточна версія Windows 10 – 22H2 — отримуватиме щомісячні оновлення безпеки до цієї дати. Минулого тижня Microsoft оголосила, що примусово встановлюватиме Windows 11 23H2 на системи, у яких завершився або ось-ось завершиться термін обслуговування.

Windows 11, версія 23H2 (також відома як Windows 11 2023 Update) була випущена 31 жовтня — через місяць після того, як стала доступною для пристроїв, зареєстрованих у Release Preview Insider Channel.

За останнім даними Statcounter, на Windows 11 перейшов майже кожен п’ятий користувач операційних систем Microsoft. Частка ОС сягнула 18,1% за 16 місяців після релізу.

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Джерело: Bleeping Computer

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