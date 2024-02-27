Microsoft уклала партнерську угоду з ШІ-стартапом Mistral ─ конкурентом OpenAI

Microsoft оголосила про нове багаторічне партнерство з французьким стартапом Mistral, який спеціалізується на розробках у сфері штучного інтелекту. Цей стартап має вік лише 10 місяців, проте вже оцінюється в €2 млрд. Компанії не розголошують подробиці інвестицій.

Партнерство включатиме придбання Microsoft незначної частки в компанії. Це партнерство відбувається лише трохи більше ніж через рік після того, як Microsoft інвестувала понад $10 млрд у партнерство з OpenAI. Завдяки цій угоді відкриті та комерційні мовні моделі Mistral будуть доступні на платформі Microsoft Azure AI. Як і у випадку з OpenAI, партнерство Microsoft з Mistral також буде зосереджено на розробці та розгортанні великих мовних моделей наступного покоління.

Водночас Mistral анонсувала нову модель штучного інтелекту під назвою Mistral Large. Вона покликана тісніше конкурувати з моделлю OpenAI GPT-4. На відміну від деяких попередніх моделей Mistral, ця не буде пропонуватися з відкритим кодом.

«Mistral Large досягає значних результатів у стандартних тестах, що робить її другою у світі моделлю, доступною через API (поряд із GPT-4)», — каже команда Mistral AI.

Mistral Large доступна у власній інфраструктурі Mistral, розміщеній у Європі, або через Azure AI Studio та Azure Machine Learning. Mistral Small також буде доступна, пропонуючи покращену затримку в порівнянні з моделлю Mistral 8x7B. Mistral також випускає новий розмовний чатбот Le Chat, який базується на різних моделях Mistral AI.

Джерело: The Verge

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