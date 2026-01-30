tradfi
Новини IT-бізнес 30.01.2026

Microsoft втратила $440 млрд за один день: інвесторів злякали витрати на ШІ

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Капіталізація Microsoft стрімко впала на $440 млрд після публікації останнього квартального звіту. Серед головних причин аналітики називають величезні витрати на ШІ без відповідного ним прибутку.


Ціна акцій Microsoft за день впала на колосальні 5,37%, а за січень 2026 року падіння становить майже на 14%. Акції продовжують рухатися низхідною траєкторією, яка почалася ще минулого літа. Звертаючись до інвесторів, Microsoft оголосила про досить солідні “на папері” результати. Проте Call of Duty переживає невдалий рік, що у великій мірі призвело до падіння Xbox — це свідчить, наскільки важливою є Call of Duty для споживчого сегмента компанії.

Як зазначає Windows Central, інвесторів не надто хвилює, що Microsoft робить з Windows та Xbox. Невдалий рік для Call of Duty чи погані новини про якість Windows 11 не надто впливають на ціну акцій. Їхня вартість тісно пов’язана з Azure — найбільшим підрозділом Microsoft на цей час. Інвестори дедалі більше стурбовані стратегією Сатья Наделли щодо Azure, а конкретніше, щодо штучного інтелекту.

Azure зросла на 39%, що звучить фантастично, але це менше, ніж очікувалося. Інвестори також не були вражені заявою про подальше зростання на 37%. Прибуток від хмарних технологій перевищив $50 млрд, з величезним доходом у $81,3 млрд, що на 17% більше, ніж минулого року. Операційний прибуток зріс на 21% у річному обчисленні, а чистий прибуток склав $38,5 млрд. Microsoft 365 Copilot зріс на 160% у річному обчисленні. Github Copilot зріс на 75% у річному обчисленні. Прибуток акціонерів зріс на 32%. Але усього цього виявилося недостатньо.


Причина падіння акцій полягає в тому, що зростання показників не враховує капітальні витрати Microsoft зробила на штучний інтелект, інфраструктуру навколо нього та пов’язані з цим ризики. Ці витрати за квартал зросли майже до $40 млрд, що приблизно на 70% більше, ніж минулого року.

Microsoft програє ринок ШІ: Copilot має частку лише 1%

Великі кошти були вкладені у GPU NVIDIA, які можуть довго лишатися цінними в ігрових ПК, але швидко втрачають вартість як частина величезного кластера центрів обробки даних. Інвестори стурбовані тим, що Microsoft має шанс не отримати жодної значної віддачі від цієї інвестиції до того часу, коли обладнання потрібно буде оновити або замінити. Їх також лякає надмірна залежність Microsoft від OpenAI, великі попередні та очікувані майбутні вкладення в компанію. Плани отримання доходу від інфраструктури ЩІ поки туманні.

