Microsoft знову «‎образила» Ілона Маска – адвокат мільярдера звинувачує корпорацію у «несанкціонованому» використанні даних Twitter

Особистий адвокат Ілона Маска Алекс Спіро надіслав листа генеральному директору Microsoft, в якому звинуватив компанію у порушенні «кількох положень» угоди розробника Twitter «протягом тривалого періоду часу», повідомляє The New York Times.

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Донедавна компанія інтегрувала API Twitter із деякими своїми продуктами — у листі йдеться про «‎8 окремих програм, що використовувались з Xbox, Bing та рекламною платформою Microsoft». Однак у квітні компанія припинила підтримку цих API — ймовірно, через нові та дорожчі рівні передплати на API Twitter.

Відповідно до угоди Twitter встановлює обмеження на використання свого інтерфейсу прикладного програмування для всіх розробників.

«Попри ці обмеження, програми Microsoft отримували доступ до API Twitter понад 780 мільйонів разів і отримали понад 26 мільярдів твітів лише у 2022 році», — йдеться у листі.

Адвокат Маска пише, що Microsoft не проінформувала Twitter «‎про використання 6 з 8 додатків, які продовжували працювати до минулого місяця». Від корпорації вимагають до 6 червня надати детальний звіт про те, як використовувалась кожна з програм до квітня 2023 року, однак не уточнюється, чи буде Twitter подавати позов проти Microsoft або вимагатиме фінансову компенсацію.

«Сьогодні ми отримали від юридичної фірми, що представляє Twitter, запитання щодо попереднього використання безплатного API Twitter. Ми розглянемо їх та відповімо належним чином. З нетерпінням чекаємо на продовження нашого довгострокового партнерства з компанією», – відповів речник Microsoft Френк Шоу.

Сам Маск у квітні вже погрожував судом Microsoft через те, що вона «незаконно навчалася за допомогою даних Twitter», мабуть, маючи на увазі дані, які використовуються для навчання великих мовних моделей для чатботів, таких як Bing і ChatGPT. У грудні мільярдер відключив OpenAI від даних Twitter – стартап платив $2 млн на рік за доступ, але Маск, схоже, вважає, що цієї суми недостатньо.

They trained illegally using Twitter data. Lawsuit time. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023

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У Маска та Microsoft загалом складні стосунки. Мільярдер часто критикував компанію за «контроль над OpenAI» — Microsoft інвестувала в ШІ-стартап $13 млрд після того, як сам Маск відмовився від фінансування та пішов з OpenAI (ймовірно, через те, що йому відмовили у посаді CEO). Гендиректор Microsoft Сатья Наделла відповів на закиди у недавньому інтерв’ю.