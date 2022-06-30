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Міллі Боббі Браун зіграє у ретро-футуристичному фільмі братів Руссо The Electric State на основі робіт Саймона Столенхага

Міллі Боббі Браун зіграє у ретро-футуристичному фільмі братів Руссо The Electric State на основі робіт Саймона Столенхага

Зірка серіалу Stranger Things Міллі Боббі Браун зіграє головну роль у новому фантастичному фільмі The Electric State братів Руссо. Про це заявили представники стрімінгової платформи Netflix, яка є замовником проекту.

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Проект оснований на однойменному графічному романі у стилі ретрофутуризму талановитого шведського ілюстратора Симона Столенхага. Зазначимо, що автор уже співпрацював з компанією Amazon, яка зняла фантастичний серіал Tales from the Loop / «Оповідання з Петлі».

Міллі Боббі Браун зіграє сироту, яка подорожує в компанії робота по занедбаних просторах країни, усіяної зруйнованими гігантськими роботами.


Зазначимо, що за даними низки голлівудських ЗМІ до акторського складу збирався приєднатися Кріс Претт («Вартові Галактики», «Світ юрського періоду»), проте його участь у фільмі офіційно поки що не підтвердили.

Зйомки фільму The Electric State мають стартувати вже восени, сценарій напишуть Крістофер Маркус і Стівен Макфілі («Вартові Галактики»), а режисерами виступатимуть ті самі брати Руссо.

Джерело: The Verge


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