Мін’юст США хоче розділити Google — міністерство підготувало рекомендації для суду

Міністерство юстиції США внесло рекомендації щодо розділення Google для запобігання монополії.

Мін’юст розглядає можливість звернутися до федерального суду з проханням змусити Google продати частину свого бізнесу, щоб усунути монополію на пошук в Інтернеті. Також Google можуть змусити відкрити для конкурентів базові дані, які компанія використовує для роботи своєї пошукової системи та продуктів штучного інтелекту.

«Понад десять років Google контролювала найпопулярніші канали розповсюдження, не залишаючи конкурентам майже жодного стимулу конкурувати за користувачів. Для повного усунення цієї шкоди потрібно не тільки припинити контроль Google над розповсюдженням сьогодні, але й гарантувати, що Google не зможе контролювати розповсюдження завтра», — йдеться в заяві.

Міністерство розглядає можливість вимагати структурних змін, які б завадили Google використовувати браузер Chrome, операційну систему Android, продукти ШІ або магазин застосунків в інтересах свого пошукового бізнесу. Прокурори також зосередилися на угодах з надання Google як постачальника пошуку за замовчуванням. У заяві зазначено, що будь-які пропозиції щодо засобів захисту будуть спрямовані на обмеження або заборону таких угод.

Лі-Енн Малхолланд, віцепрезидентка Google з питань регулювання, сказала у відповідь на заяву, що Міністерство юстиції «вже сигналізує про запити, які виходять далеко за рамки конкретних юридичних питань» у цій справі.

«Надмірне втручання уряду в індустрію, яка швидко розвивається, може мати негативні непередбачені наслідки для американських інновацій і американських споживачів. Схоже, що уряд дотримується широкомасштабної програми, яка вплине на численні галузі та продукти зі значними непередбаченими наслідками для споживачів, бізнесу та американської конкурентоспроможності», — сказав Малхолланд.

У серпні окружний суддя США Аміт Мехта постановив, що пошукова система Google незаконно використовувала своє домінування, щоб придушувати конкуренцію та інновації. Суддя виявив, що Google обробляє понад 90% усіх пошукових запитів інтернету в США. Він окреслив графік розгляду запропонованих засобів правового захисту наступної весни та планує винести рішення до серпня 2025 року. Google уже заявив, що планує оскаржити рішення суду.

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Джерело: CBS