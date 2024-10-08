Суд заборонив Google платити за ексклюзивність застосунків в Play, розміщення її програм в смартфонах та інші антиконкурентні практики

У понеділок, 7 жовтня, суд у США видав постійну заборону, яка змушує Google

пом’якшити сталення до альтернативних магазинів застосунків Android. Google заборонено вживати антиконкурентні практики, які надають перевагу Google Play.

Рішення суду обмежує Google у виплатах або неконкурентному розподілі доходів на користь компаній в обмін на те, що вони вирішать не користуватися конкурентними платформами. Акції Alphabet після цієї новини впали більш ніж на 2%.

Рішення судді Джеймса Донато з Каліфорнії є результатом антимонопольного позову Epic Games проти Google, розгляд якого розпочався ще у 2020 році. Виробник Fortnite та власник популярного магазину ігор звинуватив Google в антиконкурентних діях, зокрема у виплатах компаніям, що займаються апаратним забезпеченням та виробникам телефонів Android, щоб вони не розробляли конкурентні магазини програм або не користувалися сторонніми.

У грудні 2023 року суд присяжних за позовом Epic Games одноголосно визнав, що Google незаконно домінує на ринку програм для Android та платежів у застосунках. Суд визначив незаконний зв’язок між Google Play та Google Play Billing, а дистриб’юторську угоду з розробниками програм та OEM-виробниками назвав антиконкурентними.

Нове рішення може призвести перерозподілу ринку програм Android на користь незалежних компаній. Нові обмеження в Google Play можуть дозволити розробникам отримати більші прибутки в обхід правил чи комісій Google. Згідно з ухвалою, починаючи з листопада протягом трьох років Google не зможе:

Платити компаніям за запуск застосунків виключно або спочатку в Google Play

Платити компаніям, щоб вони не конкурували з Google Play

Платити компаніям за попереднє встановлення Google Play на нових пристроях

Вимагати від розробників використовувати Google Play Billing

Забороняти повідомляти в програмах про дешевші онлайн-пропозиції на їхніх сайтах

Google повинен дозволити конкурентні магазини програм Android у Google Play

Epic Games та Google мають створити комітет із трьох осіб, який розглядатиме технічні проблеми, пов’язані з дотриманням вимог.

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Конфлікт розпочався через внутрішні покупки, які пропонувала Epic Games у грі Fortnite. Компанія кинула виклик контролю Google та Apple над розповсюдженням мобільних застосунків. Порушення нею правил двох монополістів спричинило видалення її застосунків та відповідні судові позови.

Під час розгляду Epic Games зосередилася на блокуванні Google ринку магазинів додатків через угоди з виробниками телефонів та перешкоджанню можливості користувачів завантажувати програми Android зі сторонніх джерел.

Генеральний директор Epic Games Тім Свіні раніше казав, що корпоративна культура Google сприяла перемозі Epic, оскільки представники Google часто документували бізнес-практики в електронних листах або повідомленнях, які надходили під час судового розгляду.

«Це означає, що всі розробники застосунків, магазинів, оператори та виробники мають 3 роки, щоб побудувати динамічну та конкурентоспроможну екосистему Android із такою критичною масою, що Google не зможе це зупинити», — пише Суїні.

У дописі в блозі Google повідомила, що проситиме суд призупинити зміни та оскаржить рішення суду.

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Джерело: CNBC