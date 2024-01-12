«‎Приречений» Peregrine не досягне Місяця, але все ще збирає дані в космосі — палива вистачить на 48 годин

Посадковий модуль Astrobotic в останні хвилини свого життя намагається передати якомога більше корисних даних і активував наукові прилади на борту.

«Вимірювання та робота наданих NASA наукових приладів на борту забезпечать цінний досвід, технічні знання та наукові дані для майбутніх місячних поставок програми Commercial Lunar Payload Services», — сказав Джоел Кернс, заступник адміністратора з досліджень Управління наукових місій NASA.

11 січня Astrobotic повідомила, що місія забезпечувала енергією та отримувала дані від 9 з 20 корисних вантажів посадкового модуля, які включають наукові прилади NASA: інструмент для вимірювання випромінювання LETS і спектрометри NIRVSS, NSS і PITMS (п’ятий, лазерний ретрорефлектор, є пасивним і не потребує живлення або даних).

Місія успішно стартувала 8 січня на новій ракеті United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur Запуск Peregrine став першим польотом для важкої ракети-носія Vulcan Centaur, створеної ULA (спільним підприємством Boeing і Lockheed Martin), яка має замінити старіші конструкції компанії Altas V і Delta IV. Нова ракета використовує двигуни, виготовлені в США, замінюючи російські, які приводили в дію ракету Atlas V. з мису Канаверал у Флориді. Початково Peregrine відокремився від другого ступеня ракети без інцидентів і працював відповідно до специфікацій, однак згодом замість того, щоб направити свою сонячну панель на Сонце, модуль почав дрейфувати від цілі, відзначившись тимчасовою втратою зв’язку.

Попри те, що зрештою інженерам вдалось зорієнтувати Peregrine на Сонце, в останніх оновленнях Astrobotic звітувала про «‎критичну» втрату палива і загрозу для висадки місії на Місяці. Станом на 02:00 12 січня місія працювала «‎стабільно» — і мала запас палива на 48 годин.

Місія мала доставити на Місяць наукове обладнання NASA — в межах ініціативи Commercial Lunar Payload Services, яка дозволяє агентству платити приватним компаніям за транспортування свого обладнання в космос. Astrobotic заплатили $108 мільйонів — невелику частину від $25,8 мільярда, які NASA витратило на новаторську програму місії «Аполлон» за транспортування п’яти корисних вантажів на Місяць для виявлення водяного льоду та вимірювання рівня радіації. Експерименти з водою, зокрема, важливі для програми Artemis, яка має на меті остаточно встановити довготривалу присутність людини на Місяці.

Серед іншого корисного вантажу Peregrine — український прапор і карта України, які передав засновник Spacebit Павло Танасюк, твори мистецтва, фізичний токен Bitcoin, японська капсула часу, що містить 185 872 повідомлення від дітей з усього світу, а також кремований прах людей (зокрема й таких знаменитостей, як творець серіалу «Зоряний шлях» Джин Родденберрі та письменник-фантаст Артур К. Кларк), проти чого активно виступала нація Навахо.

Peregrine також несе Iris Lunar Rover — крихітний місяцехід, побудований студентами Університету Карнегі-Меллона, який мав робити фотографії на Місяці. Тим часом Astrobotic опублікувала на X фото коліс і паливного бака Iris з американським прапором. Ровер також надіслав повідомлення: «Привіт, Земля!»:

Update #13 for Peregrine Mission One: pic.twitter.com/boDu78hmoh — Astrobotic (@astrobotic) January 12, 2024