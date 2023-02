Мобільна відеокарта NVIDIA RTX 4060 не відрізнятиметься від настільної – обидві отримають чип AD107 з 3072 ядрами CUDA

Відомий інсайдер kopite7kimi стверджує, що NVIDIA може використовувати повну версію молодшого процесора Ada Lovelace не тільки у настільній, але й у мобільній версії відеокарти RTX 4060. В обох випадках використовуватиметься графічний процесор AD107 з усіма доступними 3072 ядрами. Схоже, вперше володарі ноутбуків зможуть похвалитися такою ж (або майже) продуктивністю однойменного дискретного відеоадаптера NVIDIA, що і власники класичних ПК.

RTX 4060 still uses PG190.

AD107-400-A1

3072FP32

8G GDDR6 18Gbps

115W

24M L2

I will try to remain neutral about any leaks in the future. 😁😁😁

— kopite7kimi (@kopite7kimi) February 13, 2023