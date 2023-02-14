Мобільна відеокарта NVIDIA RTX 4060 не відрізнятиметься від настільної – обидві отримають чип AD107 з 3072 ядрами CUDA

Відомий інсайдер kopite7kimi стверджує, що NVIDIA може використовувати повну версію молодшого процесора Ada Lovelace не тільки у настільній, але й у мобільній версії відеокарти RTX 4060. В обох випадках використовуватиметься графічний процесор AD107 з усіма доступними 3072 ядрами. Схоже, вперше володарі ноутбуків зможуть похвалитися такою ж (або майже) продуктивністю однойменного дискретного відеоадаптера NVIDIA, що і власники класичних ПК.

RTX 4060 still uses PG190.

AD107-400-A1

3072FP32

8G GDDR6 18Gbps

115W

24M L2 I will try to remain neutral about any leaks in the future. 😁😁😁 — kopite7kimi (@kopite7kimi) February 13, 2023

За даними інсайдера, RTX 4060 отримає 8 ГБ пам’яті GDDR6 на 128-бітній шині. Це означає, що RTX 4060 Ti та RTX 4060 матимуть однакову пропускну здатність пам’яті – 288 ГБ/с. Також це означає, що за попередньою інформацією карти RTX 4070 і RTX 4060 відрізнятимуться конфігурацією пам’яті, але моделі Ti та не-Ti за пам’яттю будуть ідентичні.

TDP десктопної RTX 4060 оцінюється у 115 Вт, що може стати й максимальним значенням споживання мобільного варіанта – потенційна різниця між картами може полягати саме у налаштуваннях споживання потужності. Проте настільні та мобільні RTX 4060 матимуть набагато більше спільного, ніж ми зазвичай бачимо у модельному ряді NVIDIA.

Сайт VideoCardz підготував порівняльну таблицю відомих відеокарт NVIDIA RTX третього покоління у середньопродуктивному сегменті:

Настільна RTX 4060 наразі не має дати випуску. Враховуючи звичайний час між появою інсайдів і оприлюдненням даних, можна розраховувати на появу більш докладної інформації від NVIDIA через 1-2 місяці. Мобільна RTX 4060 виходить наступного тижня, Тому технічно ніщо не заважає NVIDIA випустити графічні процесори й для настільних ПК в той самий час – хіба що ще не закінчився розпродаж запасів RTX 3060.

Для більшості це прозвучить як очевидний факт, але зазвичай настільні та мобільні відеокарти з тим самим найменуванням дуже відрізняються за характеристиками процесора та пам’яті на користь продуктивності десктопів. Очевидно, що добитися випуску настільних та мобільних графічних процесорів з тими самими характеристиками NVIDIA допоміг перехід на більш тонкий техпроцес. Також можливо, що 4060 для ПК не вимагатимуть таких самих монструозних систем охолодження, якими забезпечені їхні «старші брати» і ми побачимо більше компактних варіантів від виробників.