MSI показала PinSafe Design — материньскі плати не дряпатимуть пальці гострими шипами пайки

Для всіх, хто хоча б раз збирав комп’ютер самостійно, знайоме це відчуття — подряпані пальці, затиснута шкіра, невидимі рани від гострих контактів на звороті материнської плати. Але схоже, MSI вирішила покласти цьому край. На виставці Computex 2025 компанія показала оновлену концепцію — PinSafe Design. Вона покликана позбавити користувачів болючих сюрпризів під час складання ПК.
Що таке PinSafe Design і чому це важливо
Новий підхід до виробництва материнських плат — це не про революційні інновації, а радше про дрібницю, яка справді впливає на зручність. MSI тепер використовує інший метод пайки компонентів, завдяки якому замість лісу гострих контактів на звороті плати — акуратні пласкі точки. Це означає, що більше не потрібно надягати незручні рукавички чи бандажувати пальці перед апгрейдом — ризик подряпин і уколів практично зникає.
І хоча може здатися, що така зміна — незначна, за нею стоїть серйозна інженерна робота. Адже шипи на звороті плати існували не просто так — вони були частиною звичних технологічних процесів, які забезпечували стабільність. Тож якщо MSI вдалося замінити їх без втрати надійності — це візуально маленький, але важливий прорив.
Захист пальців — не єдина перевага PinSafe Design. MSI запевняє, що новий підхід покращує стабільність системи, захищає її від електростатичних розрядів й зменшує ймовірність коротких замикань, адже на гладкій поверхні менше шансів, що сторонні об’єкти потраплять між контактами. Це особливо актуально для тих, хто часто модернізує свій ПК, експериментує з апаратною частиною чи працює в умовах, де чистота — не ідеальна.
Перша плата з PinSafe: B850MPOWER
Першим носієм нової концепції стане MSI B850MPOWER — перша материнська плата MPOWER для процесорів AMD. Це рішення орієнтоване на ентузіастів і оверклокерів. У ньому передбачено лише два слоти для оперативної пам’яті, що забезпечує стабільний розгін DDR5. Також плата має зручний EZ Dashboard з кнопками живлення, скидання, очищення CMOS і діагностичним LED-дисплеєм прямо на текстоліті — усе для зручності тестування та налаштування.
Ця материнська плата створена в партнерстві з брендами пам’яті у рамках програми Dragon Alliance — для максимальної сумісності та стабільної роботи навіть в екстремальних режимах.
Виставка Computex 2025 принесла чимало інших цікавих новинок. Наприклад, GIGABYTE показала ігрові ноутбуки з автономністю до 14 годин, Realtek представила доступні рішення для 10-гігабітних мереж, а Seasonic підготувала блоки живлення, що запобігатимуть розплавленню NVIDIA RTX 50.
Повне оновлення Acer ─ ігрові ноутбуки, монітори та безліч іншої техніки на Computex 2025
Джерело: tomshardware, ghimtech
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