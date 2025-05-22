Блоки живлення Seasonic запобігатимуть розплавленню NVIDIA RTX 50 — контроль струму та попередження

Блок живлення Seasonic

У світі потужного заліза для ПК є одна болюча тема, про яку не говорять хіба що ліниві — це перегрів і плавлення конекторів живлення типу 12VHPWR і новіших 12V-2×6. З цією проблемою стикалися власники потужних відеокарт, як от NVIDIA RTX 5090, RTX 5080 або RTX 4090. І хоча виробники постійно вдосконалюють кабелі, ці проблеми не зникають. На Computex 2025 компанія Seasonic показала свій підхід до розв’язання цього болючого питання — з новим поколінням блоків живлення серії Prime.

Виявляється, причиною перегріву є не лише якість кабелів або «криві руки» при підключенні. Основна біда — у навантаженні на лінії живлення, яке змінюється залежно від поведінки відеокарти. Це може спричиняти стрибки напруги або сили струму, що нагрівають дроти до критичних температур. У результаті — плавляться не лише кабелі, а й дорогоцінні відеокарти.

Seasonic заявляє, що знайшла рішення цієї проблеми за допомогою двоетапного захисту. Компанія інтегрує до нових блоків живлення набір датчиків, мікроконтролер і прошивку, які постійно стежать за напругою та струмом. Але головне — нова система зможе вчасно виявити перегрів або перевищення струму на роз’єм 12V-2×6.

Перший рівень захисту — користувач отримує сигнал через зовнішній пристрій (його можна буде під’єднати до БЖ), який попередить про потенційну проблему.

Другий рівень — апаратний. У разі перевищення температурного або струмового порогу блок живлення самостійно відключить систему, щоб запобігти пошкодженню компонентів. Таке аварійне вимкнення може й зіпсувати гру, рендер або процес копіювання файлів, але все ж краще втратити кілька хвилин, ніж кілька тисяч доларів. З іншого боку, якщо аномальне вимкнення водночас пошкодить SSD або HDD з цінними даними, це, безумовно, завдасть більше шкоди, ніж користі.

Варто зауважити, що це рішення з’явиться лише у блоках живлення наступного покоління. Розробку планують завершити до кінця цього року. Нові блоки живлення Seasonic Prime з цією технологією надійдуть у продаж в першому кварталі 2026 року. Цінник поки не оголошено, але можна очікувати, що нові функції та компоненти збільшать вартість і без того не дешевих моделей Prime.

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Рішення від Seasonic не усуває джерело проблеми, але значно знижує ризик пошкодження дорогих компонентів через перегрів. Це черговий крок до безпечнішої й надійнішої роботи сучасних ПК. Якщо ця технологія справді працюватиме, як обіцяють, вона може стати новим стандартом у топових блоках живлення вже наступного року.

Джерело: tomshardware