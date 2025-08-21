Новини Ігри 21.08.2025 comment views icon

Мутанти, чума і пістолети: творці Ghostrunner анонсували "наполеонівський" соулс-лайк Valor Mortis

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Мутанти, чума і пістолети: творці Ghostrunner анонсували "наполеонівський" соулс-лайк Valor Mortis
Valor Mortis / One More Level

Творці відомого кіберпанкового Ghostrunner повертаються з іншим сеттінгом — action-RPG від першої особи в жанрі souls-like про наполеонівські часи. Але з мутантами та таємничим нефтоглобіном.

One More Level представила свій новий проєкт під час Gamescom 2025, де показали купу трейлерів як сюжетних, так і геймплейних. Сюжет Valor Mortis розгортаються в альтернативній історії Європи 19 століття під час Наполеонівських війн. Замість звичайних битв там панує магія, мутанти та надприродна чума.

У центрі сюжету — французький солдат Вільям, який повертається до життя прямо на поле битви. Його сили пов’язані з речовиною під назвою нефтоглобін. Вона дає потойбічні здібності, але водночас перетворює інших бійців на жахливих створінь. Світ гри заселений мутантами, зараженими військами й Вічною Гвардією Наполеона, з якими доведеться боротися.

Мутанти, чума і пістолети: творці Ghostrunner анонсували "наполеонівський" соулс-лайк Valor MortisМутанти, чума і пістолети: творці Ghostrunner анонсували "наполеонівський" соулс-лайк Valor MortisМутанти, чума і пістолети: творці Ghostrunner анонсували "наполеонівський" соулс-лайк Valor MortisМутанти, чума і пістолети: творці Ghostrunner анонсували "наполеонівський" соулс-лайк Valor MortisМутанти, чума і пістолети: творці Ghostrunner анонсували "наполеонівський" соулс-лайк Valor MortisМутанти, чума і пістолети: творці Ghostrunner анонсували "наполеонівський" соулс-лайк Valor Mortis

Бойова система там динамічна зі стрілецькою зброєю, рукопашними ударами та “трансмутаціями”. Ці геймплейні моменти в трейлері нагадали мені атмосферу Dishonored. Розробники кажуть, що можна вільно перемикатися між ближнім і дальнім боєм, комбінувати удари мечем із пострілами з пістолета й застосовувати надприродні сили.

Візуальний стиль Valor Mortis холодний — навколо криваві битви, похмура атмосфера та безліч трупів. Трейлер відкрила сцена, де під тонким шаром снігу на поле лежать сотні вбитих солдатів, а по прямо по тілах деяких з них проїжджає карета. Нам одразу дають зрозуміти, що в тому світі людське життя не має цінності.

За словами генерального директора One More Level Шимона Брили, студія прагнула створити інший досвід, ніж у Ghostrunner. Valor Mortis поєднує елементи souls-like та метроїдванії. Гра не матиме відкритого світу, але локації будуть відкриватися поступово. Студія обіцяє важкий, але справедливий геймплей.

Гра вийде на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X|S у 2026 році. У найближчі тижні запланований закритий тест, реєстрація на який відкрита на офіційному сайті.

Джерело: Gamescom 2025

Популярні новини

arrow left
arrow right
Персонажі Death Stranding 2 курять і грають на гітарі не просто так — Кодзіма пояснив поведінку Кліффа і Фрайл
Геймплей Cronos: The New Dawn — біопанк, мандри в часі та вороги, що стають одним цілим (+дата релізу)
Clair Obscur: Expedition 33 отримала патч 1.3.0 — зʼявилась кнопка «повторити» битву за аналогією Metaphor
Читер б'є себе струмом, щоб краще реагувати в Counter-Strike 2 — це скорочує час реакції у два рази
Статистика Steam не відображає реальної популярності гри, — розробник Test Drive з онлайном 288 гравців
Sony подала до суду на Tencent через «рабський клон» Horizon
Статистика Death Stranding 2 показує, що гравцям подобається рятувати кенгуру за допомогою драбин
Стандартний S.T.A.L.K.E.R. 2 можна оновити до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах
Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
Британські ВМС збудували «люксову» ігрову кімнату на авіаносці — з десятком Alienware Aurora R15 і відеокартами RTX 4080
Ubisoft розкрила плани на Assassin's Creed Shadows — DLC 16 вересня, New Game Plus та нові ранги
Battlefield 2042 "розбомбили" відгуками в Steam через вимогу ввімкнути SecureBoot
«Одна з найкращих робіт Кодзіми»: Death Stranding 2 стартувала на Metacritic з 90/100
Steam безплатно роздає чотири стратегії загальною вартістю понад $150
Розробник Until Dawn звільняє 10% команди і відкладає реліз Directive 8020
Хідео Кодзіма хоче створити гру на орбіті та ризикнути життям, як Том Круз
Трейлер і 11 хвилин геймплею Little Nightmares 3 — дуже моторошний Карнавал, два нові персонажі і реліз у жовтні
Злий жарт від Microsoft: звільнених працівників замінять на ШІ, який вони ж і розробили
Передплатники PS Plus отримають три безплатні гри у серпні — серед них Lies of P
Раптово: класичні слешери Heretic і Hexen отримали ремастери з 4K та підтримкою модів
"Все почалось з однієї людини": вийшов трейлер другого сезону "Фолаут" з Містером Хаусом і Кігтями Смерті
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати