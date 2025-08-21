Мутанти, чума і пістолети: творці Ghostrunner анонсували "наполеонівський" соулс-лайк Valor Mortis

Valor Mortis / One More Level

Творці відомого кіберпанкового Ghostrunner повертаються з іншим сеттінгом — action-RPG від першої особи в жанрі souls-like про наполеонівські часи. Але з мутантами та таємничим нефтоглобіном.

One More Level представила свій новий проєкт під час Gamescom 2025, де показали купу трейлерів як сюжетних, так і геймплейних. Сюжет Valor Mortis розгортаються в альтернативній історії Європи 19 століття під час Наполеонівських війн. Замість звичайних битв там панує магія, мутанти та надприродна чума.

У центрі сюжету — французький солдат Вільям, який повертається до життя прямо на поле битви. Його сили пов’язані з речовиною під назвою нефтоглобін. Вона дає потойбічні здібності, але водночас перетворює інших бійців на жахливих створінь. Світ гри заселений мутантами, зараженими військами й Вічною Гвардією Наполеона, з якими доведеться боротися.

Бойова система там динамічна зі стрілецькою зброєю, рукопашними ударами та “трансмутаціями”. Ці геймплейні моменти в трейлері нагадали мені атмосферу Dishonored. Розробники кажуть, що можна вільно перемикатися між ближнім і дальнім боєм, комбінувати удари мечем із пострілами з пістолета й застосовувати надприродні сили.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Візуальний стиль Valor Mortis холодний — навколо криваві битви, похмура атмосфера та безліч трупів. Трейлер відкрила сцена, де під тонким шаром снігу на поле лежать сотні вбитих солдатів, а по прямо по тілах деяких з них проїжджає карета. Нам одразу дають зрозуміти, що в тому світі людське життя не має цінності.

За словами генерального директора One More Level Шимона Брили, студія прагнула створити інший досвід, ніж у Ghostrunner. Valor Mortis поєднує елементи souls-like та метроїдванії. Гра не матиме відкритого світу, але локації будуть відкриватися поступово. Студія обіцяє важкий, але справедливий геймплей.

Гра вийде на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X|S у 2026 році. У найближчі тижні запланований закритий тест, реєстрація на який відкрита на офіційному сайті.

Джерело: Gamescom 2025