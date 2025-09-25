"Ми благали Ейву про допомогу": новий трейлер "Аватар 3" розкриває темне походження вогняних На'ві

Новини Кіно 25.09.2025 comment views icon

"Мій народ благав про допомогу, але Ейва нас не врятувала": новий трейлер "Аватар 3" розкриває темне походження вогняних На'ві
Кадри з фільму "Аватар: Вогонь і попіл"

Студія 20th Century Studios випустила новий трейлер фільму “Аватар: Вогонь і попіл” — третього в серії стрічок Джеймса Кемерона, присвячених мешканцям планети Пандори.

Відео демонструє повернення на екран Джейка Саллі (Сем Вортінгтон) та його родини, однак на цей раз у стані війни з ворожим племенем На’ві, яке стає на бік полковника Кворіча (Стівен Ленг), очолюване лідеркою на ім’я Варанг (Уна Чаплін). Нам нарешті пояснюють передумови, які цьому сприяли:

“Вогонь зійшов з гір, випалив наш ліс. Мій народ благав про допомогу, проте Ейва нас не врятувала”, — каже Варанг у трейлері. Схоже, розлючений народ прагне поширити свій вогонь і спалити планету дотла.

Трейлер також розкриває кілька несподіваних поворотів, як-от ідею про те, що люди можуть отримати здатність дихати повітрям Пандори — ще одна загроза для На’ві.

Знайомтесь, Пейлак: «Аватар 3» розкрив зірку «Гаррі Поттера» як лідера Торговців Вітру (його оминув трейлер)

Перший “Аватар” вийшов у 2009 році й став найкасовішим фільмом всіх часів. Він досі утримує цей рекорд зі зборами у $2,9 млрд. Його продовження, “Шлях води”, випустили аж за 10 років — з ним Джеймс Кемерон перевершив власний рекорд, обійшовши за зборами “Титанік” з $2,3 млрд. За винятком документальних, фільми про Пандору стали єдиними роботами режисера у 21 століття. Кемерон почав розробляти “Аватар” ще у 1990-х, але технологіям знадобилося понад 10 років, щоб наздогнати цю концепцію. Спецефектами у стрічках займалася Weta Workshop, результат останньої роботи — в трейлері нижче.

“Аватар: Вогонь і попіл” вийде в українських кінотеатрах 18 грудня й, зі слів Кемерона, стане найтривалішим у серії (“Шлях води”, для порівняння, мав хронометраж у 3 години 12 хвилин). Очікується, що четвертий “Аватар” вийде у 2029 році, а п’ятий — у 2031 році.

Раніше Кемерон заявляв, що розглядає знімання 6 та 7 фільму, але за участі іншого режисера.

