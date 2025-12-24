Новини Кіно 24.12.2025 comment views icon

На Apple TV завершився серіал "Плюрибус": всі 9 епізодів доступні для перегляду

Плюрибус / Apple TV

На Apple TV вийшов дев’ятий і фінальний епізод науково-фантастичного серіалу “Плюрибус” (Єдина), а отже весь сезон доступний для одночасного перегляду — без тижневого очікування.

“Плюрибус” оповідає про авторку любовних романів Керол Стурку (Рей Сігорн), яка виявляє, що лишилась чи не єдиною людиною на Землі, яку не вразив таємничий вірус єдності та щастя. Нагадаємо, що в передостанньому епізоді головна героїня налагодила “контакт” з Зосєю і продовжує досліджувати особливості заражених, тоді як ще один чоловік з імунітетом Манусос нарешті дістався кордону з США, аби зустрітися з Керол.

Перший сезон отримав ідеальні оцінки від критиків, які стали найкращими в кар’єрі шоуранера Вінса Ґілліґана — тобто вищі, ніж в “Пуститися берега” і “Краще подзвоніть Солу”. Сам автор погодився, що “Плюрибус” став наймасштабнішим проєктом в його кар’єрі і розповідав, що запланував його ідею ще близько 10 років тому.

“Це найбільше за усе, що я коли-небудь робив. Його масштаби — це подорожі по всьому світу, охоплення всього світу. Я і мої продюсери вчилися цього протягом багатьох років. Проєкт би не досяг успіху, якби ми взялися за нього 5 чи 10 років тому”.

Другий сезон офіційно у розробці. Зі слів Сігорн, кімната сценаристів почала активну роботу, але дата виходу поки невідома. Раніше ми писали, що на знімках в Google Earth випадково зберегли великий спойлер до серіалу, а Apple TV відзвітував, що “Плюрибус” обійшов “Розрив” і “Теда Лассо”, як найпопулярніше шоу в історії сервісу. 

“Плюрибус” і компанія: 20 найкращих нових серіалів за версією Metacritic

