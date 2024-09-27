На Apple TV+ вийшов комедійний бойовик «Самотні вовки» з дуетом «фіксерів» — Бредом Піттом та Джорджем Клуні

Фільм «Самотні вовки» знову об’єднав на екрані дует Пітта-Клуні й цього разу актори постають у ролі фіксерів-конкурентів, які отримали одну справу на двох.

«На одну вибухову ніч вони забудуть про дрібні образи та уражене его, щоб виконати свою роботу», — йдеться у синопсисі.

Востаннє актори працювали разом в повнометражному фільмі Джоела та Ітана Коенів «Прочитати та спалити» у 2008 році, а до цього грали у «Трилогії Оушена» Стівена Содерберга. Пітт та Клуні також залучені як виконавчі продюсери, тоді як режисером та сценаристом виступив Джон Воттс («Людина-павук: Додому шляху нема»).

Серед акторського складу також з’являються Емі Раян («Офіс»), яка постає в ролі високопоставленої чиновниці з Нью-Йорка (яка й викликає фіксерів), а також Остін Абрамс («Ходячі мерці») і Пурна Джаганнатан («Одного разу вночі»).

Початково «Самотні вовки» планувався до релізу в кінотеатрах на 19 вересня, однак зрештою Apple скасувала ці плани й випустила фільм лише на своїй стримінговій платформі — він доступний для перегляду відсьогодні (з українськими субтитрами).

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