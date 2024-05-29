Джордж Клуні та Бред Пітт знову з’являться разом на великому екрані — в комедійному бойовику Apple / Sony «Вовки».

Клуні постає у ролі професійного агента, якого найняли, щоб приховати гучний злочин, однак раптово на допомогу йому приходить інший чистильник у виконанні Пітта. Двом «самотнім вовкам» доводиться працювати разом, але ситуація виходить з-під контролю.

Зрежисував фільм та написав сценарій Джон Воттс («Людина-павук: Додому шляху нема»), а серед акторського складу також з’являться Емі Раян, Остін Абрамс і Пурна Джаганнатан.

Клуні та Пітт також виступають в якості продюсерів. Востаннє актори працювали разом в повнометражному фільмі Джоела та Ітана Коенів «Прочитати та спалити» у 2008 році, а до цього грали у «Трилогії Оушена» Стівена Содерберга.

Фільм «Вовки» стартує у світовому прокаті 20 вересня.

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