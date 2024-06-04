Новини Пристрої 04.06.2024 о 18:22 comment views icon

На Computex 2024 CEO NVIDIA Дженсен Хуанг підписав відеокарту PNY RTX 4070 SUPER — вона зелена і підійде для SFF-Ready

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту

На Computex 2024 CEO NVIDIA Дженсен Хуанг підписав відеокарту PNY RTX 4070 SUPER — вона зелена і підійде для SFF-Ready

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Під час відвідування стенда PNY на виставці Computex 2024 генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг, помітив відеокарту незвичайного вигляду. Його привабила відносно тонка екологічна модель RTX 4070 SUPER з турбіною. Зазвичай подібні відеокарти не такі барвисті — радше чорні або сірі, тому що не призначені для публічної демонстрації.

Відеокарт PNY яскраво-зелена, як і шасі для неї на стенді. Ця карта представлена ​​як сумісна з малим формфактором (SFF). Це новий продукт у рамках ініціативи NVIDIA SFF-Ready Enthusiast, хоча її й нема в опублікованому переліку.

На Computex 2024 CEO NVIDIA Дженсен Хуанг підписав відеокарту PNY RTX 4070 SUPER — вона зелена і підійде для SFF-Ready

Як правило, карти з такою системою охолодження використовуються для робочих станцій або штучного інтелекту, тому ця відеокарта, представлена як ігрова, є особливою. До того ж її забарвлення збігатися з традиційним зеленим кольором NVIDIA, тож Дженсен Хуанг просто не міг пройти повз — він залишив автограф на карті та корпусі.

На Computex 2024 CEO NVIDIA Дженсен Хуанг підписав відеокарту PNY RTX 4070 SUPER — вона зелена і підійде для SFF-Ready

Як стверджує сайт TechPowerUP,  який зробив фотографії, ця модель буде випущена лише «невеликим» тиражем у 7000 одиниць — звісно, без підпису Хуанга. Зараз відеокарта є лише прототипом.

Онлайн-курс Frontend-разробник від Powercode academy.
Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. .
Зарееструватися

NVIDIA на Computex 2024: компактні ПК SFF-Ready, ШІ-помічник в іграх G-Assist, автоматичний розгін без втрати гарантії

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати