На Computex 2024 CEO NVIDIA Дженсен Хуанг підписав відеокарту PNY RTX 4070 SUPER — вона зелена і підійде для SFF-Ready

Під час відвідування стенда PNY на виставці Computex 2024 генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг, помітив відеокарту незвичайного вигляду. Його привабила відносно тонка екологічна модель RTX 4070 SUPER з турбіною. Зазвичай подібні відеокарти не такі барвисті — радше чорні або сірі, тому що не призначені для публічної демонстрації.

Відеокарт PNY яскраво-зелена, як і шасі для неї на стенді. Ця карта представлена ​​як сумісна з малим формфактором (SFF). Це новий продукт у рамках ініціативи NVIDIA SFF-Ready Enthusiast, хоча її й нема в опублікованому переліку.

Як правило, карти з такою системою охолодження використовуються для робочих станцій або штучного інтелекту, тому ця відеокарта, представлена як ігрова, є особливою. До того ж її забарвлення збігатися з традиційним зеленим кольором NVIDIA, тож Дженсен Хуанг просто не міг пройти повз — він залишив автограф на карті та корпусі.

Як стверджує сайт TechPowerUP, який зробив фотографії, ця модель буде випущена лише «невеликим» тиражем у 7000 одиниць — звісно, без підпису Хуанга. Зараз відеокарта є лише прототипом.

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