NVIDIA на Computex 2024: компактні ПК SFF-Ready, ШІ-помічник в іграх G-Assist, автоматичний розгін без втрати гарантії

NVIDIA не представила нових відеокарт на Computex 2024, але показала багато технологій, які можуть допомогти геймерам. Компанія оприлюднила новий стандарт компактних ПК, який підтримують виробники, створила помічника зі штучним інтелектом для складних ігор, створила можливість автоматичного розгону відеокарти у своїй програмі та дозволила використовувати для запису гри кодек AV1 з частотою 120 кадрів/с у форматах SDR та HDR.

Стандарт компактних ПК SFF-Ready Enthusiast — відеокарти та корпуса

NVIDIA запускає програму SFF-Ready Enthusiast GeForce Card. Це інструкції та рекомендації зі створення компактних ПК з відеокартами RTX 40 для геймерів та ентузіастів, підтримані основними виробниками «заліза». У цій програмі беруть участь різні компанії, в тому числі партнери NVIDIA по платах, виробники корпусів, постачальники блоків живлення та інші розробники компонентів, які співпрацюють, щоб відповідати визначеним стандартам.

NVIDIA пропонує список сумісних корпусів разом із сумісними картами GeForce для «ентузіастів». Згідно з інструкціями, мінімальний графічний процесор, який відповідає специфікаціям, — це RTX 4070. Вимоги вказують на максимальну товщину відеокарти у 2,5 слота (50 мм), з розмірами 304 мм у довжину та 151 мм у ширину.

Як згадувалося, усі перераховані та корпуси карти мають близькі розміри, що дозволяє відносно легко інтегрувати їх з іншими рекомендованими компонентами системи. Список також включає деякі спойлери, як відеокарти Palit Infinity 3, які ще не випущені. У списку немає жодної моделі RTX 4060 — NVIDIA вважає ці карти базовими та недостатньо продуктивними для ентузіастів.

Рекомендації SFF не зосереджуються на формфакторі Mini-ITX. Сторінки виробників відеокарт незабаром будуть оновлені позначками «SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards», а корпуси позначатимуться «Compatible with SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards».

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Project G-Assist — штучний інтелект допоможе у грі зі складною механікою

На Computex 2024 NVIDIA представила новий тип помічника зі штучним інтелектом, який допоможе геймерам отримати найкращий досвід. Project G-Assist пропонує гравцям допомогу зі стратегіями та процесами у складних іграх.

Завдяки Project G-Assist та сумісній відеокарті графічному процесору геймери можуть отримати доступ до великої мовної моделі (LLM), пов’язаної з базою даних про ігри прямо із підтримуваної гри. Використовуючи голосові підказки або тестові запити, гравці можуть запитувати пораду помічника. Попри те, що Project G-Assist не може грати замість геймера, як продемонструвало першоквітневе відео NVIDIA 2017 року, він пропонує велику кількість інформації.

NVIDIA зазначає, ігри стали настільки складними, що багато гравців стикаються зі значними труднощами, це навіть приводить до небажання купувати гру. Попри те, що вони були зацікавлені у грі, час та необхідне навчання роблять гру не вартою уваги.

Щоб продемонструвати технологію, NVIDIA скористалася грою Ark: Survival Ascended. G-Assist показав, що здатний відповісти на запитання про істот, створення предметів, історію, складних босів тощо. В одному прикладі гравець запитав, яка рання зброя була найкращою в грі. Помічник ШІ порекомендував спис і розповів, як створити зброю, якого ураження вона завдає та про слабкі боки списа.

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Запис відео гри в AV1 120 FPS та автоналаштування параметрів відеокарти

Тепер користувачі відеокарт NVIDIA зможуть записувати ігровий процес зі швидкістю 120 кадрів/с у форматах SDR та HDR. Кодек AV1, який тепер підтримується багатьма програмними платформами, вимагає потужних графічних процесорів для запису та кодування відео високої якості та частоти кадрів. Для геймерів це означає менші вимоги до пам’яті та вищу якість потокового передавання. Ця функція буде доступна для серії RTX 40.

NVIDIA продемонструвала функцію у Horizon Forbidden West. Застосування кодека призвело до меншої кількості артефактів в кадрі. За словами компанії, кодування AV1 зменшує кольорові смуги та дозволяє зберегти більше деталей.

Цікавою новою функцією NVIDIA є автоматичне налаштування продуктивності. Програма NVIDIA автоматично сканує систему та вибирає найкращі параметри як для настільних, так і для мобільних відеокарт. Ці налаштування будуть застосовані автоматично, хоча досвідчені користувачі можуть вручну контролювати напругу, потужність, температуру або швидкість вентилятора.

NVIDIA каже, що після увімкнення функція автоматичного налаштування виконуватиме регулярне сканування для забезпечення оптимальної продуктивності GPU. Повні тести можуть тривати від 10 до 20 хвилин, залежно від налаштувань. NVIDIA рекомендує залишати систему без втручання для досягнення найкращих результатів. Доброю новиною є те, що цей тип розгону не призведе до втрати гарантії. NVIDIA запевняє, що використання цієї функції не пошкодить жодну відеокарту.

Джерело: NVIDIA

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