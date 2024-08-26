На кордоні затримали айтішника з EPAM — він намагався переплисти Дністер, щоб дістатись Молдови

Айтішника оштрафували на 3,4 тис. грн та зобов’язали сплатити 600 грн судового збору.

Як зазначає видання dev.ua з посиланням на справу, яку розглянув Могилів-Подільський районний суд, 14 серпня о 17:30 інженер-програміст компанії «ІРАМ» (ймовірно, таки EPAM) намагався незаконно перетнути кордон України вплав через річку Дністер і дістатись Молдови (на напрямку Немія — Волочинець).

Програміста затримали прикордонники, а суд згодом визнав його винним, наклавши штраф у розмірі 3400 грн (+ близько 600 грн судового збору).

Сам чоловік провини не визнає, але не надав відповідних доказів і не з’явився на засідання — водночас була можливість оскаржити постанову з поданням до Вінницького апеляційного суду протягом 10 днів з дня її винесення.