На Львівщині затримали групу жінок, які нелегально завозили нові iPhone 16, AirPods 4 та Apple Watch Series 10

Жінки, які перевозили нові iPhone 16, перевдягались для конспірації та декларували по одному смартфону — нібито для власного користування.

За даними Бюро економічної безпеки у Львівській області, група налагодила схему для нелегального постачання оптових партій техніки відомих виробників — окрім Apple, у звіті згадують ліквідаційні лоти Amazon, які зазвичай купують у сторонніх осіб в країнах Європейського Союзу, США та Китаю.

Незаконно перевезену техніку надалі планували продавати в торгових мережах Львівщини.

Організатори схеми залучали для перевезення переважно жінок, які для конспірації перевдягались та декларували по одному смартфону, нібито для власного користування. За добу вони могли пройти через пункт пропуску «Мостиська-Пшемисль» 3-7 разів, переносячи від 2 до 7 телефонів.

Під час обшуків слідчі вилучили 88 одиниць iPhone 16 pro/16 pro max, 2 iPhone 15 Pro Max, AirPods 4, AirPods Max та Apple Watch Series 10.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 ККУ (контрабанда товарів).