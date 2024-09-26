Новини Пристрої 26.09.2024 о 12:22 comment views icon

На Львівщині затримали групу жінок, які нелегально завозили нові iPhone 16, AirPods 4 та Apple Watch Series 10

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Жінки, які перевозили нові iPhone 16, перевдягались для конспірації та декларували по одному смартфону — нібито для власного користування.

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За даними Бюро економічної безпеки у Львівській області, група налагодила схему для нелегального постачання оптових партій техніки відомих виробників — окрім Apple, у звіті згадують ліквідаційні лоти Amazon, які зазвичай купують у сторонніх осіб в країнах Європейського Союзу, США та Китаю.

Незаконно перевезену техніку надалі планували продавати в торгових мережах Львівщини.

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Організатори схеми залучали для перевезення переважно жінок, які для конспірації перевдягались та декларували по одному смартфону, нібито для власного користування. За добу вони могли пройти через пункт пропуску «Мостиська-Пшемисль» 3-7 разів, переносячи від 2 до 7 телефонів. 

Під час обшуків слідчі вилучили 88 одиниць iPhone 16 pro/16 pro max, 2 iPhone 15 Pro Max, AirPods 4, AirPods Max та Apple Watch Series 10.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 ККУ (контрабанда товарів).

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