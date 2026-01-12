Новини Кіно 12.01.2026 comment views icon

На Netflix вийшов фільм "Дивні дива: Остання пригода" — з українською озвучкою

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

На Netflix вийшов фільм "Дивні дива: Остання пригода" — з українською озвучкою
Седі Сінк в ролі Макс / Дивні дива

Відсьогодні, 12 січня, на Netflix транслюється “Дивні дива: Остання пригода” — документальний фільм про створення п’ятого і фінального сезону однойменного серіалу.

Фільм триває 2 години 2 хвилини й доступний для перегляду українською мовою (озвучка).

На Netflix вийшов фільм "Дивні дива: Остання пригода" — з українською озвучкою

Можливо, фани “Дивних див” не отримали “секретного” дев’ятого епізоду, однак нова документалка може трохи відтермінувати їхнє прощання з персонажами й Гокінсом. Нам обіцяють показати зсередини весь процес створення фіналу шоу, яке протягом 10 років залишалось одним із найпопулярніших на Netflix, поряд з ексклюзивними кадрами й емоційним прощанням команди.

“Дивні дива” повертаються зі своїм останнім розділом. “Остання пригода” — це захоплива залаштункова хроніка, яка розповідає про акторський склад, творців та знімальну групу, які втілюють у життя останній сезон — і прощаються із шоу, яке змінило їх назавжди”.

Серед іншого нам покажуть процес обговорення фіналу, який дехто вважає суперечливим: особливо в тому, що стосується долі Од (Міллі Боббі Браун). Зрежисувала фільм Мартіна Радван, яка провела рік разом із командою, щоб задокументувати події.

Нагадаємо, що раніше Netflix анонсував новий Sci-Fi серіал братів Дафферів, який ті самі прозвали “Дивними дивами для пенсіонерів”.

  • “Дивні дива” — це науково-фантастичний серіал Netflix, який стартував з оповіді про таємниче зникнення хлопчика в вигаданому містечку Гокінс штату Індіана. Його мати, друзі й шеф місцевої поліції починають пошуки зниклого, разом з тим розкриваючи загрози паралельного світу і дивні експерименти уряду, які створювали дітей з надзвичайними силами.
  • Дія п’ятого сезону розгортається у 1987 році, де діти та дорослі з Гокінсу пробують назавжди знищити Векну в той час, як місто перебуває під карантином. Серед іншого фінальні епізоди розкривають таємницю, пов’язану з появою альтернативних світів.
  • Попри те, що Даффери обіцяли, що не повторять помилок “Гри престолів” у своєму “ідеальному” фіналі, а шанси на невдоволення глядачів складатимуть 0,5%, п’ятий сезон отримав доволі суперечливі відгуки. З цікавого: він вмістив в собі одразу найкращий та найгірший епізоди за рейтингом в історії шоу.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Творець "Пуститися берега" зомлів на сцені вбивства з Гусом Фрінгом, хоча сам її вигадав
"Я тобі не довіряю": у трейлері фільму "Зрив" копи Бен Аффлек і Метт Деймон б'ються через $20 млн
Перший погляд на 5-й сезон серіалу "Хлопаки": Хоумлендер милується Землею у вогні
Творці "Дивних див" назвали 4 епізоди, які варто передивитись перед новим сезоном
”Помилка, яку не прощають”: ляп з консоллю у п'ятому сезоні "Дивних див" розлютив фанатів ретро-геймінгу
"Ми першими обрали дату": Warner Bros. відмовилась перенести "Дюна 3" через реліз "Месників", фільми вийдуть в один день
Новий трейлер другого сезону “Фолаут” / Fallout: Люсі, Маколей Калкін та громадянська війна
Бездоганні відпочивають: третій сезон "Дому дракона" покаже “найкрутіші” війська "Гри престолів"
"Ти помреш — я помру": Netflix показав трейлер нових епізодів "Дивних див”
Наступник "Носферату": перші кадри фільму "Вервольф" з готичними жахами і Лілі-Роуз Депп
Краще "Розриву" і "Теда Лассо": серіал "Плюрибус" став найпопулярнішим в історії Apple TV
На Netflix завершився серіал "Дивні дива" — після 9 років трансляції
Бюджет "Аватар 3" перевищив $400 млн, але "Оскар" — під питанням
Другий том "Дивних див" триватиме менше 3,5 години
Для "Одіссеї" Нолана створили циклопів-аніматроніків в "натуральних" розмірах
Paramount взялась за розробку "Година пік 4" після тиску Трампа
Перший український Sci Fi: фільм "Ти — космос" Павла Острікова офіційно стартував в прокаті
Детектив Бенуа Блан з'явиться в "Ножі наголо 3" лише на 40-й хвилині — режисер пояснює чому
ЗМІ: Нові "Голодні ігри" повернуть Катніс і Піту в сюжет з оригінальними акторами
"Прощавайте, невдахи": трейлер фіналу "Ласкаво просимо до Деррі" анонсує епічну битву з Пеннівайзом
Фільм "Гострі картузи: Безсмертна людина" отримав перший постер і дату релізу — спочатку в кінотеатрах
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати