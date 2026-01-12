На Netflix вийшов фільм "Дивні дива: Остання пригода" — з українською озвучкою

Відсьогодні, 12 січня, на Netflix транслюється “Дивні дива: Остання пригода” — документальний фільм про створення п’ятого і фінального сезону однойменного серіалу.
Фільм триває 2 години 2 хвилини й доступний для перегляду українською мовою (озвучка).
Можливо, фани “Дивних див” не отримали “секретного” дев’ятого епізоду, однак нова документалка може трохи відтермінувати їхнє прощання з персонажами й Гокінсом. Нам обіцяють показати зсередини весь процес створення фіналу шоу, яке протягом 10 років залишалось одним із найпопулярніших на Netflix, поряд з ексклюзивними кадрами й емоційним прощанням команди.
“Дивні дива” повертаються зі своїм останнім розділом. “Остання пригода” — це захоплива залаштункова хроніка, яка розповідає про акторський склад, творців та знімальну групу, які втілюють у життя останній сезон — і прощаються із шоу, яке змінило їх назавжди”.
Серед іншого нам покажуть процес обговорення фіналу, який дехто вважає суперечливим: особливо в тому, що стосується долі Од (Міллі Боббі Браун). Зрежисувала фільм Мартіна Радван, яка провела рік разом із командою, щоб задокументувати події.
Нагадаємо, що раніше Netflix анонсував новий Sci-Fi серіал братів Дафферів, який ті самі прозвали “Дивними дивами для пенсіонерів”.
- “Дивні дива” — це науково-фантастичний серіал Netflix, який стартував з оповіді про таємниче зникнення хлопчика в вигаданому містечку Гокінс штату Індіана. Його мати, друзі й шеф місцевої поліції починають пошуки зниклого, разом з тим розкриваючи загрози паралельного світу і дивні експерименти уряду, які створювали дітей з надзвичайними силами.
- Дія п’ятого сезону розгортається у 1987 році, де діти та дорослі з Гокінсу пробують назавжди знищити Векну в той час, як місто перебуває під карантином. Серед іншого фінальні епізоди розкривають таємницю, пов’язану з появою альтернативних світів.
- Попри те, що Даффери обіцяли, що не повторять помилок “Гри престолів” у своєму “ідеальному” фіналі, а шанси на невдоволення глядачів складатимуть 0,5%, п’ятий сезон отримав доволі суперечливі відгуки. З цікавого: він вмістив в собі одразу найкращий та найгірший епізоди за рейтингом в історії шоу.
