На Netflix вийшов фільм "Дивні дива: Остання пригода" — з українською озвучкою

Седі Сінк в ролі Макс / Дивні дива

Відсьогодні, 12 січня, на Netflix транслюється “Дивні дива: Остання пригода” — документальний фільм про створення п’ятого і фінального сезону однойменного серіалу.

Фільм триває 2 години 2 хвилини й доступний для перегляду українською мовою (озвучка).

Можливо, фани “Дивних див” не отримали “секретного” дев’ятого епізоду, однак нова документалка може трохи відтермінувати їхнє прощання з персонажами й Гокінсом. Нам обіцяють показати зсередини весь процес створення фіналу шоу, яке протягом 10 років залишалось одним із найпопулярніших на Netflix, поряд з ексклюзивними кадрами й емоційним прощанням команди.

“Дивні дива” повертаються зі своїм останнім розділом. “Остання пригода” — це захоплива залаштункова хроніка, яка розповідає про акторський склад, творців та знімальну групу, які втілюють у життя останній сезон — і прощаються із шоу, яке змінило їх назавжди”.

Серед іншого нам покажуть процес обговорення фіналу, який дехто вважає суперечливим: особливо в тому, що стосується долі Од (Міллі Боббі Браун). Зрежисувала фільм Мартіна Радван, яка провела рік разом із командою, щоб задокументувати події.

Нагадаємо, що раніше Netflix анонсував новий Sci-Fi серіал братів Дафферів, який ті самі прозвали “Дивними дивами для пенсіонерів”.