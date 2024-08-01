На території ядерного майданчика «Манхеттенського проєкту» збудують сонячну електростанцію потужністю 1 ГВт

Міністерство енергетики США планує побудувати сонячну електростанцію потужністю 1 ГВт на колишньому надсекретному ядерному майданчику «Манхеттенського проєкту» в штаті Вашингтон. Нагадаємо, «Манхеттенський проєкт» — це кодова назва програми розробки ядерної зброї в США, здійснення якої почалося у вересні 1942 року.
Міністерство енергетики планує співпрацювати з Hecate Energy, щоб перепрофілювати федеральну земельну ділянку Ханфорд площею 8000 акрів. Цей проєкт планується реалізувати у рамках ініціативи Cleanup to Clean Energy, запущеної в липні 2023 року. Програма спрямована на перепрофілювання частин земель, що належать Міністерству енергетики, для виробництва чистої енергії. В тому числі перепрофілюванню підлягають площі, які раніше використовувалися в програмі ядерної зброї США.
Компанію Hecate Energy було обрано на конкурсних засадах. Міністерство енергетики та Hecate Energy проведуть переговори щодо угоди про нерухомість, й протягом цього періоду Міністерство може скасувати свій вибір з будь-якої причини.
Майбутній сонячний майданчик Хенфорд у штаті Вашингтон, заснований у 1943 році, був надсекретним місцем для Манхеттенського проєкту під час Другої світової війни. Саме тут ядерні реактори виробляли плутоній для перших у світі атомних бомб. Він розташований у частині напівзасушливої пустелі вздовж річки Колумбія.
«Міністерство енергетики перетворює тисячі акрів землі на нашому заводі в Ханфорді в процвітаючий центр безвуглецевого виробництва сонячної енергії, показуючи приклад у очищенні нашого навколишнього середовища та створюючи нові економічні можливості для місцевих громад», ─ заявила міністерка енергетики США Дженніфер Гранхольм.
Джерело: electrek
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