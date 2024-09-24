На ворожому БПЛА ZALA 42 знайшли камеру заднього огляду — це новий метод захисту від зенітних FPV

На фото збитого російського БПЛА (ймовірно, ZALA 421), які оприлюднив військовий спеціаліст з радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов, можна помітити мініатюрну камеру заднього огляду, під’єднану до кастомного приладу з RHCP-антенами.
Як пише сайт Defence-UA, така «новинка» — один із засобів попередження оператора про загрозу від українського зенітного FPV-дрона.
На реалізацію ідеї у ворога пішло небагато часу, оскільки вперше подібні теоретичні пропозиції з’являлись у російських профільних Telegram-каналах два тижні тому, а нині ми побачили перший такий збитий дрон.
«Варто зазначити, що розвідувальні БПЛА — це не винищувачі чи пілотажні літаки й крутити фігури вищого пілотажу вони не можуть. А тому одним із заходів протидії може бути спроба відірватися на швидкості. Річ у тім, що час у повітрі FPV-дрона доволі обмежений, а більша швидкість виїсть акумулятор зенітного дрона швидше», — зазначається в статті.
Чи є практична користь від такого рішення — поки невідомо, однак те, як швидко ворог реалізував ідею, вартує уваги. Експерти припускають, що надалі перелік контрзаходів лише розширюватиметься і не виключено, що на БПЛА можуть встановлювати мініатюрні засоби РЕБ.
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