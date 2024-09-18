«Іскандери», шахеди та ракети КНДР: Forbes Ukraine оцінив запаси та обсяги виробництва російської «зброї терору»

За місяць Росія виробляє 40-60 балістичних та 90-120 крилатих далекобійних ракет, а також близько 500 «шахедів» — таку оцінку наводить Forbes Ukraine, посилаючись на джерела у розвідних структурах.
Темпи виробництва ракет у РФ складають 132-171 одиниць на місяць (приблизно таку саму кількість ворог запустив під час рекордного обстрілу 26 серпня) — за оцінкою видання, це обходиться у $1,1 млрд (тоді як виробництво дронів десь у $100 млн).
Балістичні ракети
- «Іскандер-М» (дальність до 500 км та бойова частина 480-700 кг) – 130 одиниць у запасах та 30-40 нових ракет на місяць
- KN-23 (дальність до 690 км та бойова частина 500 кг у версії до 450 км і, ймовірно, менша у максимальній дальності) – близько 60 ракет Росія отримала від КНДР.
- «Кинджал» (дальність 1500-2000 км та корисне навантаження 480 кг) – 55 одиниць в запасах та 2-6 нових на місяць.
Крилаті ракети та дрони
- Х-101 (дальність 2500-2800 км та несе 450 кг бойової частини) – 190 одиниць у запасах та 40-50 нових ракет на місяць. Саме цією ракетою атакували «Охматдит» у Києві 8 липня.
- Shahed-136 (несе 50 кг бойової частини та останнім часом літає на висоті понад 1 км) – 200 одиниць у запасах та від 500 нових на місяць.
- «Калібр» (дальність 1500-2000 км та бойова частина 450 кг) – 350 у запасах та 30-40 нових на місяць.
- «Іскандер-К» (2500 км дальності та 450 кг бойової частини) – 180 у запасах та 10-15 нових на місяць.
- «Онікс» (здатна розвивати швидкість понад 2400 км/год і є надзвуковою) – 500 у запасах та до 10 нових на місяць. Використовувалась переважно для ударів по Одесі.
- Х-32 — 224 ракети у планах виробництва на 2024 рік.
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