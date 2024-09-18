«Іскандери», шахеди та ракети КНДР: Forbes Ukraine оцінив запаси та обсяги виробництва російської «зброї терору»

За місяць Росія виробляє 40-60 балістичних та 90-120 крилатих далекобійних ракет, а також близько 500 «шахедів» — таку оцінку наводить Forbes Ukraine, посилаючись на джерела у розвідних структурах.

Темпи виробництва ракет у РФ складають 132-171 одиниць на місяць (приблизно таку саму кількість ворог запустив під час рекордного обстрілу 26 серпня) — за оцінкою видання, це обходиться у $1,1 млрд (тоді як виробництво дронів десь у $100 млн).

Балістичні ракети

«Іскандер-М» (дальність до 500 км та бойова частина 480-700 кг) – 130 одиниць у запасах та 30-40 нових ракет на місяць

KN-23 (дальність до 690 км та бойова частина 500 кг у версії до 450 км і, ймовірно, менша у максимальній дальності) – близько 60 ракет Росія отримала від КНДР.

«Кинджал» (дальність 1500-2000 км та корисне навантаження 480 кг) – 55 одиниць в запасах та 2-6 нових на місяць.

Крилаті ракети та дрони