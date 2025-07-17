Надто тендітні: процесори Intel Raptor Lake не витримують спеки в Європі

Презентація Raptor Lake / Intel

Процесори Intel поводяться дивно під час літньої спеки. Про це повідомив… розробник Firefox.

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Mozilla отримує величезну кількість звітів про збої браузера, більшість з яких стосується систем з процесорами Intel Raptor Lake, які, як відомо, не надто стабільні. Старший інженер Габріеле Свелто написав на Mastodon, що велика кількість звітів про збої браузера надходить із систем на базі Intel Raptor Lake, розташованих у районах, що страждають від спеки.

«Якщо у вас система Intel Raptor Lake, і ви перебуваєте в північній півкулі, є ймовірність, що ваш комп’ютер частіше виходить з ладу через літню спеку. Я знаю це, тому що можу буквально побачити, які країни ЄС постраждали від спеки, дивлячись на локалізації звітів про збої Firefox, що надходять з систем Raptor Lake».

Проблема нестабільності процесорів Intel була виявлена минулого року. Компанії знадобилося кілька місяців, щоб знайти її причину. Оскільки йдеться про фізичну деградацію, жодні патчі не можуть повністю усунути нестабільність — оновлення мікрокоду Intel лише пом’якшили її. Позаминулого місяця Intel випустила чергове оновлення мікрокоду 0x12F для розв’язання проблеми зміни Vmin. Однак Свелто каже, що ця версія також нестабільна.

«Системи Raptor Lake мають відомі проблеми з синхронізацією/напругою, які погіршуються з температурою. Наразі справи настільки погані, що нам довелося вимкнути бота, який автоматично надсилав звіти про збої, оскільки він знаходив збої майже виключно лише у людей з ураженими системами».

На щастя, Intel продовжила гарантію на всі пошкоджені чипи 13 і 14 поколінь з трьох до п’яти років. Тож користувачі, які стикаються з цією ці іншою проблемою цих процесорів, можуть звернутися по заміну.