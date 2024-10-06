Intel повністю виправила нестабільність Core 13-го та 14-го поколінь — але не роботу вже ушкоджених процесорів

Intel випустила остаточне виправлення нестабільності процесорів Core 13-го та 14-го поколінь (Raptor Lake). Компанія прокоментувала причини незадовільної роботи чипів.

Основна нестабільність, яка називається Vmin Shift, була локалізована Intel в структурі ядра IA. Компанія пояснює, що ця схема особливо вразлива до втрати надійності у результаті старіння через підвищену напругу та температуру. Проблема характерна для процесорів Intel серії K і тих, які були розігнані вручну користувачами або постачальниками материнських плат. Ось що пише Intel у своєму блозі:

Intel визначила чотири робочі сценарії, які можуть призвести до зміни Vmin у процесорах, які зазнали впливу: 1. Параметри живлення материнської плати перевищують інструкції з живлення Intel. Пом’якшення: рекомендації Intel щодо налаштувань за замовчуванням для настільних процесорів Intel Core 13-го та 14-го поколінь. 2. Алгоритм eTVB Microcode, який дозволяв настільним процесорам Intel Core i9 13-го та 14-го поколінь працювати з вищою продуктивністю навіть за високих температур. Пом’якшення: мікрокод 0x125 (червень 2024) розв’язує проблему алгоритму eTVB. 3. Алгоритм мікрокодування SVID запитує високу напругу разом з частотою та тривалістю, які можуть спричинити зсув Vmin. Пом’якшення: мікрокод 0x129 (серпень 2024) адресує високу напругу, яку запитує процесор. 4. Мікрокод і код BIOS запитують підвищену напругу ядра, що може спричинити зсув Vmin, особливо під час періодів простою та/або невеликої активності. Пом’якшення: Intel випускає мікрокод 0x12B, який містить оновлення мікрокодів 0x125 і 0x129, і реагує на запити підвищеної напруги процесора під час періодів простою та/або невеликої активності.

Таким чином, остаточне виправлення несе оновлення мікрокоду 0x12B є остаточним і включає всі інші. Intel прямо не заявляє, що це останнє оновлення, але вона визначила чотири сценарії, і це оновлення охоплює останній.

Intel вважає, що оновлення захистить чип від передчасного старіння і нестабільної роботи внаслідок цього. Але якщо процесора вже торкнулося передчасне старіння, краще повернути чип за гарантією, якщо це можливо, або замінити. Зараз Intel надає дворічне продовження гарантії на ці процесори, і майже кожен виробник ПК зобов’язався цього дотримуватися.

«Щоб було зрозуміло, оновлення BIOS і мікрокоду не виправлять процесори, які вже відчувають нестабільність через Vmin shift. Клієнти, які відчувають симптоми нестабільності процесорів для настільних ПК 13-го та 14-го поколінь, повинні зв’язатися зі своїм представником Intel, виробником системи або місцем покупки», — пише речник Intel Марк Ентоні Рамірез.

Intel досі не оприлюднює номери партій або діапазони серійних номерів чипів Raptor Lake, які постраждали від окислення під час виробництва. Компанія стверджує, що давно виправила цю проблему. Немає інструменту, який би дозволив легко протестувати чип. Також Intel не оприлюднює кількість процесорів, які можуть зазнати незворотного впливу.

Зараз компанія працює з партнерами над розгортанням оновлення BIOS, хоча конкретні терміни не повідомляються. Це означає, що користувачі материнських плат Intel 600/700 отримають ще одне оновлення, хоча, сподіваємося, воно буде останнім. Intel вже підтвердила, що ця проблема не торкнеться майбутніх материнських плат серії 800 та процесорів Core серії 200.

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Джерела: Intel, The Verge, VideoCardz

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