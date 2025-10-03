Найбільший провал Disney? Реальний бюджет "Індіана Джонс 5" склав $419 млн, а збитки — близько $200 млн

Гаррісон Форд і Фібі Воллер-Брідж у фільмі "Індіана Джонс 5"

Видання Forbes розкрило реальну вартість “Індіана Джонс 5”, яка наближає проєкт Disney до лідерів в рейтингу найдорожчих фільмів в історії.

Студія неодноразово заявляла про бюджет у $290 млн, але сайт з посиланням на публічні фінансові звіти Disney називає суму, більшу на понад $100 млн — колосальні $419 млн.

Фільм, випущений у 2023 році під назвою “Індіана Джонс і реліквія долі”, повернув на екран археолога у виконанні Гаррісона Форда для останньої пригоди й погоні за стародавнім артефактом, перш ніж той потрапить до рук нацистів. Творці використали передові технології омолодження від Industrial Light & Magic, аби на той час 80-річний актор виглядав на екрані, так само як і у 1980-х роках.

Попри усі ці зусилля новий “Індіана Джонс” заробив у прокаті лише $384 млн. З огляду на попередньо названий бюджет збитки оцінювали у $134 млн, однак нові цифри, можливо, наближають фінансові втрати Disney до рекордних і більших, ніж у “Самотнього рейнджера” та “Джона Картера”, які втратили по $200 млн кожен.

Разом з тим відгуки фільм мав більш-менш пристойні: до прикладу на Rotten Tomatoes у “Індіана Джонс 5” наразі 71% від критиків та 87% від глядачів. Що ж пішло не так? Джордан Руїмі з World of Reel припускає, що невдачі сприяло розчарування “Королівством кришталевого черепа” Стівена Спілберга 2008 року, або ж глядачі вагалися, чи варто їм віддавати гроші за погляд на вже немолодого актора в ролі головної зірки бойовика. Цікаво, що сам режисер стрічки Джеймс Менголд раніше публічно схилявся до другого варіанту, як причини провалу.

“У тебе є чудовий актор, якому за 80. І ти знімаєш про нього фільм. Але глядачі не хочуть сприймати героя в такому віці”, — казав Менголд. “Питання полягає в тому, чи пораділи б глядачі, якби ми почали все спочатку з новим персонажем?”.

Щодо самого Форда, то він досить влучно сформулював сприйняття фільму і пояснив, чому все ж вирішив повторити роль:

“Лайно трапляється. Але я відчував, що це та історія, яку я повинен був розказати. Я хотів дати Інді ще один шанс, струсити пил з його дупи та повернути його туди, позбавленого від частини сил, і побачити, що станеться. Я щасливий, що знявся в цьому фільмі”.

Водночас, судячи з останніх фінансових результатів, франшиза офіційно зайшла в глухий кут і продовження з Фібі Воллер-Брідж головній ролі тепер виглядає дуже малоймовірним.