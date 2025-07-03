Найгірший кошмар Доктора Дума: серіал «Залізне серце» представив лиходія, якого фани Marvel чекали роками

Кадр з серіалу «Залізне серце»

Серіал «Залізне серце» нарешті зробив те, чого фани Marvel чекали з часів «ВандаВіжен».

У статті присутні спойлери до серіалу «Залізне серце». Не читайте цей текст, якщо не хочете зіпсувати собі перегляд.

Днями серіал «Залізне серце» випустив свій фінальний епізод на Disney+, разом з тим представивши одну з найстрашніших сутностей в історії Marvel Comics, яка наділила Капюшона / Паркер Роббінс (Ентоні Рамос) своїми силами — Мефісто, якого зіграв Саша Барон Коен.

Мефісто — це, по суті, демон, який править над стражденними душами у власному пекельному царстві, що робить його практично безсмертним, у певному сенсі. Він дав Паркеру можливість стати неймовірно багатим в обмін на душу, яка повільно висмоктувалась тілом з поширенням чорних вен. Рірі Вільямс (Домінік Торн) так само зрештою прийняла допомогу Мефісто, щоб повернути свого друга із мертвих, і, схоже, що один з найстрашніших лиходіїв Marvel таким чином залишився з нами й надалі.

Можна припустити, що Рірі з’явиться у «Месники: Судний день», а після того, як ті самі чорні вени почали покривати її руки, то і без Мефісто в новому фільмі не обійтись. Це погана новина для Доктора Дума (Роберт Дауні-молодший), оскільки в коміксах Мефісто грав з ним у хворобливі психологічні ігри, змушуючи дивитись як катують його матір в пеклі. Стало цікавіше, еге ж?

Фани Marvel вимагали залучити персонажа з часів, коли Ванда Максимова почала гратися з темною магією, і, здається, бос студії Кевін Файгі розділяв цей ентузіазм. Мефісто Коена розглядали для ролі у «Це все Агата», також ходили чутки, що він виступить головним лиходієм майбутнього «Людина-павук: Абсолютно новий день».

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

«Я дізналась про це посеред зйомок», — розповідала Торн Variety. «Тож, коли мені дали правильне ім’я у сценарії, я подумала: “Ого, той хлопець з Reddit! Той хлопець, про якого ходили всі чутки. Він знімається в цьому шоу? Гаразд, ви серйозно!”».

Нагадаємо, що «Залізне серце» — це серіал про таку собі дівочу версію Тоні Старка, підлітка-винахідницю яка налаштована створити власні ідеальні залізні обладунки. Чінака Годж («Опівнічний клуб») адаптувала сценарій за коміксами Браяна Майкла Бендіса й Майка Деодато, режисерами виступили Сем Бейлі та Анджела Барнс, а виконавчим продюсером — Раян Куглер (Куглер режисував фільм «Чорна пантера: Ваканда назавжди», в якому вперше дебютувала персонажка Торн). Наразі для перегляду доступні все 6 епізодів шоу.

Щодо «Месники: Судний день», то фільм за режисурою братів Руссо вийде вже у грудні 2026 року. Подробиць про сюжет немає, але деякі підказки можна знайти в велетенському акторському складі й поодиноких залаштункових кадрах.

Джерело: GamesRadar, Kotaku, Variety