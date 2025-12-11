Найпопулярніші застосунки Apple App Store у 2025 році

Apple App Store / Depositphotos

Apple почала підбивати підсумки й опублікувала список найпопулярніших застосунків та ігор 2025 року в App Store. Рейтинги складені окремо для iPhone та iPad, у безплатних і платних категоріях. Це щорічний зріз того, що встановлювали користувачі, і водночас непоганий індикатор того, як змінювалися цифрові звички протягом року.

У категорії безплатних застосунків для iPhone перше місце посів ChatGPT. За ним — Threads, Google, TikTok і WhatsApp. Єдиним іншим чатботом у топі став Google Gemini, який замкнув список на десятому рядку. Серед платних застосунків користувачі найчастіше купували HotSchedules, Shadowrocket і Procreate Pocket.

У розділі безплатних ігор для iPhone лідерами стали Block Blast, Fortnite та Roblox. А серед платних — Minecraft, карткова стратегія Balatro і популярна вечіркова гра Heads Up.

На iPad картина трохи інша. Найбільше завантажень серед безплатних застосунків набрав YouTube, далі — ChatGPT, Netflix, Disney+ та Amazon Prime Video. У платному сегменті перші позиції традиційно зайняли творчі інструменти: Procreate, Procreate Dreams, forScore, ToonSquid і Nomad Sculpt.

У топі безплатних iPad-ігор опинилися Roblox, Block Blast і Fortnite. А серед платних знову лідирував Minecraft, за ним — Geometry Dash і Stardew Valley.

Окремо Apple назвала найпопулярніші ігри сервісу Apple Arcade у 2025 році. Серед лідерів — NFL Retro Bowl ’26, NBA 2K25 Arcade Edition і Balatro+.

Повний список усіх топ-завантажень за рік доступний напряму в App Store.

Статистика 2025 року показує, що попит на ШІ-застосунки стабільно зростає, а кросплатформові ігри й надалі тримають верхівку рейтингів. Отже користувачі все частіше шукають універсальні інструменти та розваги, які працюють однаково добре і на смартфоні, і на планшеті.

Джерело: macrumors