Напрямок пошуку в Google очолила Ліз Рейд — раніше вона керувала пошуковими продуктами зі штучним інтелектом

Пошук Google отримав нового керівника. Цей бізнес очолила Ліз Рейд, яка працює в Google понад 20 років. Останнім часом вона очолювала напрямок пошуку на базі штучного інтелекту, відомого як Search Generative Experience (SGE).

Підвищення Рейд є частиною більших змін у пошуковій команді Google. Панду Наяк, який обіймав посаду віцепрезидента напрямку пошуку та був зосереджений на різних аспектах якості пошуку, тепер стане головним науковим співробітником пошуку. Його замінить Чену Венкатачарі, який також працював над продуктами ШІ в пошуку. Тим часом Кеті Едвардс, яка працювала над Google News і Google Discover, прийняла роботу в команді довгострокових ставок Google.

Ці зміни в керівництві свідчать, що Google бачить ШІ як основу майбутнього сервісу пошуку. За 25 років користувачі звикли вводити ключові слова у вікно пошуку й очікувати натомість купу проранжованих посилань. У світі, що працює на основі штучного інтелекту, ви можете натомість завантажити фотографію, а модель Gemini підкаже вам, що на ній і як це купити. Ви можете промовити запитання в мікрофон навушників та отримати повну відповідь із динаміків.

Генеральний директор Сундар Пічаї та інші роками говорили, що мовні моделі та інші системи ШІ можуть як покращити якість результатів пошуку, так і повністю змінити наше уявлення про збір інформації в інтернеті. Це стає особливо актуальним зараз, коли мережа дедалі більше наповнюється матеріалами, створеними штучним інтелектом і оптимізованими для SEO. В таких умовах зробити пошук Google знову чудовим стає складніше та важливіше, ніж будь-коли.

Рейд провела останні кілька років, працюючи над пошуком зі штучним інтелектом та мультипошуком, які демонструють зміни в підході та мисленні Google щодо пошуку.

«Завдяки SGE ми можемо задовольняти ширший спектр інформаційних потреб і відповідати на нові типи запитань, у тому числі складніші, наприклад порівняння чи довші запити», — написала Ліз Рейд.

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І скоро буде більше, сказала вона.

Джерело: The Verge

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