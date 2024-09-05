Джордж Мартін видалив допис, в якому розніс «Дім дракона» — а в HBO відповіли на критику

Вчора ввечері Джордж Мартін опублікував довгий допис, в якому розказав про «токсичні» помилки шоуранерів серіалу «Дім дракона», які можуть негативно відобразитися на оповіді у 3 та 4 сезонах.
Водночас допис зник із блогу, так само швидко, як і з’явився. Головні тези можна переглянути за посиланням:
«Готуйтесь до токсичних змін»: Джордж Мартін каже, що «Дім дракона» припустився помилки, яка порушить логіку наступних сезонів
Оскільки деякі профільні видання вже передрукували слова Мартіна, в HBO швидко відреагували на критику й надали офіційний коментар:
«Знайдеться мало настільки великих шанувальників Джорджа Р. Р. Мартіна та його книги “Вогонь і кров”, як творча команда серіалу “Дім Дракона”. Зазвичай, адаптуючи твір для телеекрана, шоуранер має робити важкий вибір щодо історії та персонажів. Раян Кондал і його команда виконали надзвичайну роботу, і мільйони шанувальників, яких серіал зібрав за перші два сезони, продовжуватимуть цим насолоджуватися».
Сам Мартін ще не коментував слова HBO та видалення допису.
Раніше письменник стверджував, що телеадаптації виходять гіршими за книжки «у 999 з 1000 випадків»; тоді як сценарист майбутнього серіалу про Ейгона Завойовника Метсон Томлін заявляв, що не припуститься помилок попередників і писатиме сценарій з повагою до першоджерела.
«З повагою до Джорджа Мартіна»: сценарист серіалу про Ейгона Завойовника обіцяв уникнути головної помилки «Гри престолів»
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