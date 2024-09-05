Новини Кіно 05.09.2024 о 16:36 comment views icon

Джордж Мартін видалив допис, в якому розніс «Дім дракона» — а в HBO відповіли на критику

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Джордж Мартін видалив допис, в якому розніс «Дім дракона» — а в HBO відповіли на критику

Розділ Кіно виходить за підтримки?

Вчора ввечері Джордж Мартін опублікував довгий допис, в якому розказав про «токсичні» помилки шоуранерів серіалу «Дім дракона», які можуть негативно відобразитися на оповіді у 3 та 4 сезонах.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Водночас допис зник із блогу, так само швидко, як і з’явився. Головні тези можна переглянути за посиланням:

«Готуйтесь до токсичних змін»: Джордж Мартін каже, що «Дім дракона» припустився помилки, яка порушить логіку наступних сезонів

Оскільки деякі профільні видання вже передрукували слова Мартіна, в HBO швидко відреагували на критику й надали офіційний коментар:

«Знайдеться мало настільки великих шанувальників Джорджа Р. Р. Мартіна та його книги “Вогонь і кров”, як творча команда серіалу “Дім Дракона”. Зазвичай, адаптуючи твір для телеекрана, шоуранер має робити важкий вибір щодо історії та персонажів. Раян Кондал і його команда виконали надзвичайну роботу, і мільйони шанувальників, яких серіал зібрав за перші два сезони, продовжуватимуть цим насолоджуватися».

Сам Мартін ще не коментував слова HBO та видалення допису. 

Онлайн- курсPython developer від Mate academy.
Amazon, Facebook, Netflix, Spotify використовують Python в розробці. Вивчіть цю мову на курсі Python developer і отримайте нову роботу! .
Отримати знижку на курс

Раніше письменник стверджував, що телеадаптації виходять гіршими за книжки «у 999 з 1000 випадків»; тоді як сценарист майбутнього серіалу про Ейгона Завойовника Метсон Томлін заявляв, що не припуститься помилок попередників і писатиме сценарій з повагою до першоджерела.

«З повагою до Джорджа Мартіна»: сценарист серіалу про Ейгона Завойовника обіцяв уникнути головної помилки «Гри престолів»

Розділ Кіно виходить за підтримки?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати