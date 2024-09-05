Джордж Мартін видалив допис, в якому розніс «Дім дракона» — а в HBO відповіли на критику

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Вчора ввечері Джордж Мартін опублікував довгий допис, в якому розказав про «токсичні» помилки шоуранерів серіалу «Дім дракона», які можуть негативно відобразитися на оповіді у 3 та 4 сезонах.

Водночас допис зник із блогу, так само швидко, як і з’явився. Головні тези можна переглянути за посиланням:

Оскільки деякі профільні видання вже передрукували слова Мартіна, в HBO швидко відреагували на критику й надали офіційний коментар:

«Знайдеться мало настільки великих шанувальників Джорджа Р. Р. Мартіна та його книги “Вогонь і кров”, як творча команда серіалу “Дім Дракона”. Зазвичай, адаптуючи твір для телеекрана, шоуранер має робити важкий вибір щодо історії та персонажів. Раян Кондал і його команда виконали надзвичайну роботу, і мільйони шанувальників, яких серіал зібрав за перші два сезони, продовжуватимуть цим насолоджуватися».

Сам Мартін ще не коментував слова HBO та видалення допису.

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Раніше письменник стверджував, що телеадаптації виходять гіршими за книжки «у 999 з 1000 випадків»; тоді як сценарист майбутнього серіалу про Ейгона Завойовника Метсон Томлін заявляв, що не припуститься помилок попередників і писатиме сценарій з повагою до першоджерела.

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