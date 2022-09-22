Новини

NASA успішно завершило випробування паливної системи ракети SLS місії Artemis 1

NASA успішно завершило випробування паливної системи ракети SLS місії Artemis 1

Космічне агентство NASA провело успішні випробування паливної системи ракети Space Launch System після нещодавнього ремонту, що може говорити про готовність до запуску.

Допомагаємо

Збираємо на дрон для штурмовиків на Миколаївщині. Він допоможе знайти та знищити ворога

Збираємо на дрон для штурмовиків на Миколаївщині. Він допоможе знайти та знищити ворога

Нагадаємо, старт місії Artemis 1 був запланований на кінець серпня, але йому завадив витік водню у паливоводі одного з двигунів. Наземна команда Космічного центру Кеннеді тричі намагалася усунути її, але зазнала невдачі та змушена була відкласти місію.

Незабаром команда визначила, що витік був викликаний короткочасним надлишковим тиском в основному баку ракети-носія SLS. Щоб запобігти повторенню того ж інциденту, команда скоригувала процедури заповнення бака ракети паливом. Застосовувалися повільніші зміни температур і тисків, щоб запобігти швидким змінам, які можуть спричинити витік. Інженери команди також замінили водневі ущільнювачі після виявлення невеликого поглиблення в одному з них, що могло б сприяти витоку.

Хоча інженери зіткнулися з ще одним витоком водню під час випробування паливної системи, їм вдалося усунути несправність та довести витік до «допустимих значень». Це дозволило їм провести тест на попереднє підвищення тиску, в ході якого рівень тиску в баку з рідким воднем був доведений до рівня, який він переживає безпосередньо перед фактичним запуском.

Курс
QA
Вивчайте важливi технології для тестувальника у зручний час, та отримуйте $1300 уже через рік роботи
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Директор із запуску Artemis 1 Чарлі Блеквелл-Томпсон сказав, що випробування пройшло «справді добре», і команда змогла виконати всі поставлені завдання. Тепер NASA оцінить дані тесту, перш ніж ухвалити рішення щодо можливості запуску Space Launch System у намічену дату 27 вересня.

NASA полагодила ракету SLS місії Artemis 1 для безпілотного обльоту Місяця — тестову заправку заплановано на 21 вересня

Джерело: Engadget


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати