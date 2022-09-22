NASA успішно завершило випробування паливної системи ракети SLS місії Artemis 1

Космічне агентство NASA провело успішні випробування паливної системи ракети Space Launch System після нещодавнього ремонту, що може говорити про готовність до запуску.

Нагадаємо, старт місії Artemis 1 був запланований на кінець серпня, але йому завадив витік водню у паливоводі одного з двигунів. Наземна команда Космічного центру Кеннеді тричі намагалася усунути її, але зазнала невдачі та змушена була відкласти місію.

Незабаром команда визначила, що витік був викликаний короткочасним надлишковим тиском в основному баку ракети-носія SLS. Щоб запобігти повторенню того ж інциденту, команда скоригувала процедури заповнення бака ракети паливом. Застосовувалися повільніші зміни температур і тисків, щоб запобігти швидким змінам, які можуть спричинити витік. Інженери команди також замінили водневі ущільнювачі після виявлення невеликого поглиблення в одному з них, що могло б сприяти витоку.

Хоча інженери зіткнулися з ще одним витоком водню під час випробування паливної системи, їм вдалося усунути несправність та довести витік до «допустимих значень». Це дозволило їм провести тест на попереднє підвищення тиску, в ході якого рівень тиску в баку з рідким воднем був доведений до рівня, який він переживає безпосередньо перед фактичним запуском.

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Директор із запуску Artemis 1 Чарлі Блеквелл-Томпсон сказав, що випробування пройшло «справді добре», і команда змогла виконати всі поставлені завдання. Тепер NASA оцінить дані тесту, перш ніж ухвалити рішення щодо можливості запуску Space Launch System у намічену дату 27 вересня.

Джерело: Engadget