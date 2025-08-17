Кадр з другого сезону серіалу "Миротворець" / DC, HBO Max

Критики називають другий сезон серіалу “Миротворець” кращим доробком у кар’єрі Джона Сіни, проте деякі позитивні відгуки вказують на недоліки.

Продовження «Миротворця» отримало 100% на Rotten Tomatoes — серед 35 відгуків на момент написання цієї новини немає жодного негативного. Кілька критиків навіть кажуть, що другий сезон значно кращий за перший. Багато хто відзначив вміння Джеймса Ганна впоратися з новим мультивсесвітом DCU та сильну акторську гру.

Більш розважлива частина критиків намагалися не “вистрибувати зі штанів” від захоплення та вказала на деякі недоліки (що не вплинуло на їхній позитивний відгук). Перші епізоди називають непослідовними, а спробу розширення DCU “абсолютно зайвою” (на відміну від вкрай позитивних її оцінок в інших). Кажуть про брак напруження та емоцій порівняно з першим сезоном, одночасно визнаючи цікаві сюрпризи. Критики побачили схожість із новим “Суперменом” — вона може сприйматися позитивно чи негативно, залежно від ставлення до фільму.

“Другий сезон “Миротворця” знов просто ЧУДОВИЙ. Абсурдний, крутий, кривавий і, звісно ж, кумедний! При цьому повністю з закріпленим у DCU каноном DCEU (все це чудово поєднується)”, — Зак Поуп, Zach Pope Reviews.

“… відтворює все, що зробило перший сезон таким особливим, але розповідає зовсім нову історію з напрочуд чудовим мультиверсним поворотом”, — Бен Шерлок, Screen Rant.

“… дуже схожий на той самий серіал, даючи нам другий сезон, який, на мою думку, навіть кращий за перший”, — Пет Бульфаманте, The MontyVerse.

“Такий самий кумедний і водночас крає душу, другий сезон “Миротворця” продовжує залишатися одним із найкращих (і найабсурдніших!) проєктів DC, і він безумовно вартий довгого очікування”, — Нікола Остін, We Have a Hulk.

“Свідченням хорошого серіалу є те, чи дбаєте ви про персонажів більше, ніж про загальну картину. З другим сезоном “Миротворця” нам пощастило в тому сенсі, що цього разу обидва ці аспекти захопливі”, — Рейчел Лейшман, The Mary Sue.

“Завдяки чудовій роботі Джона Сіни, другий сезон “Миротворця” підіймає і без того високу планку завдяки добре продуманому поєднанню душевності, божевілля та приголомшливої бойової майстерності”, — Амон Варманн, Empire Magazine.

“Джеймс Ганн вкотре доводить, що DCU у правильних руках. Його розуміння цього світу та необхідних кроків для успішного створення кінематографічного всесвіту зрозуміле”, — Джошуа Раян, FandomWire.

“Джеймс Ганн продовжує свій наступ на попкультуру палкими метажартами, милими невдахами, відрами крові, захопливим Тімом Медоузом та ідеальним поєднанням зухвалого гумору та щирих персонажів, які змусять будь-якого мазохіста благати Ганна про більше”, — Фред Топель, United Press International.

“… найкраща робота в кар’єрі Джона Сіни. Він завжди був чудовим у ролі Крістофера Сміта, але його ніколи не просили робити стільки, навіть у першому сезоні”, — Майкл Волш, Nerdist.

“Хоча багато чого працює так само добре, як і в першому сезоні, є деякі недоліки, окрім браку новизни першого сезону. Ці перші 5 епізодів досить непослідовні”, — Клінт Кейдж, IGN.

“2 сезон більше орієнтований на персонажів, більш жорстокий та більш щирий, ніж перший”, — Аліса Чаффінс, MacGuffin or Meaning.

“Сильної акторської гри та випадкових іскор творчої енергії недостатньо, щоб другий сезон «Миротворця» відчувався більш-менш невдалою вправою з розширення всесвіту з персонажами, яких можна було б краще використовувати в інших пригодах”, — Раян МакКвейд, AwardsWatch.

“Другий сезон «Миротворця» здається абсолютно зайвим доповненням до нового DCU, і йому бракує напруженості та емоцій, які зробили перший сезон таким особливим. На щастя, його підбадьорюють кілька цікавих сюрпризів для фанатів та ще один винятковий поворот у ролі Джона Сіни”, — Джош Вайлдінг, ComicBookMovie.

“Жартів та крові залишається безліч, але цього разу вони не є панівними. Ганн навіть знаходить емоційний резонанс у концепції мультивсесвіту — чого Marvel, попри всі свої зусилля в цьому вимірі, досі не зміг знайти”, — Боб Штраус, TheWrap.

Критики подивилися перші п’ять епізодів другого сезону, котрий стартує на HBO Max 21 серпня. Епізоди виходитимуть щочетверга, до 9 жовтня. Нещодавно вийшов трейлер серіалу, котрий розкриває його мультіверсний бік.