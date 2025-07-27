Джордж Мартін схвалює: «Супермен» здається чудовим, «Андор» став родзинкою року»

Творець «Гри престолів» Джордж Мартін — затятий глядач фантастики та супергеройського кіно. З останнього письменник дуже вподобав «Супермена», «Андор» та «Вбивцебота».
У своєму «Не блозі» письменник поділився враженнями про нещодавно переглянуті фільми та серіали. Джордж Мартін каже, що з Суперменом вони «давні друзі».
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«Це один із найкращих фільмів про Супермена за довгий час … можливо, взагалі. Цей новий «Супермен» нагадує мені версію, яку я читав у дитинстві, про дивного гостя з іншої планети, який прибув на Землю з силами та здібностями, що набагато перевершують сили смертних людей. (І так, невинний, звичайно, він завжди був іммігрантом. І нелегальним іммігрантом, якщо подумати). Фільм здається чудовим, і Джеймс Ганн чудово впорався з кастингом. Рейчел Броснаген була приголомшливою в ролі Лоїс Лейн. Я б сказав, що знаходжуся між нею та Марго Кіддер у виборі найкращої Лоїс усіх часів. Немає жодних сумнівів щодо найкращого Лекса. Ніколас Голт був безперечно найкращим Лютором усіх часів, справді моторошним лиходієм. Хлопець у плащі також був чудовим. Сподіваюся, він зіграє Кал-Ела ще в десятці фільмів», — пише Мартін.
Письменник розповідає, що також подивився «кілька чудових фантастичних фільмів». Далі він згадує серіал «про роботів-вбивць», вочевидь, маючи на увазі «Вбивцебот» від Apple TV+, раніше високо оцінений глядачами та критиками, а також самою Apple, котра продовжила його на другий сезон. Але найбільше Мартіну сподобався другий сезон «Андора».
«Андор» став родзинкою цього року. Безперечно, найкращий зі спіноффів «Зоряних війн». Мав чудовий вигляд, Дієго Луна був першокласним, а в історії були реалізм і напруга, яких, на жаль, бракувало більшості інших спін-оффів. Приємно бачити, коли хтось правильно пише фантастику».
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Продовження «Андора» вийшло з майже ідеальними першими відгуками та оцінками, а потім стало найвище оцінюваним шоу в історії франшизи «Зоряні війни». Серіал доволі жорсткий та динамічний, на відміну від решти спіноффів останнього часу, як «Книга Боби Фетта» або навіть «Мандалорець». Дехто вважає, що він може стати новим стандартом для серії.
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