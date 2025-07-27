Джордж Мартін схвалює: «Супермен» здається чудовим, «Андор» став родзинкою року»

Творець «Гри престолів» Джордж Мартін — затятий глядач фантастики та супергеройського кіно. З останнього письменник дуже вподобав «Супермена», «Андор» та «Вбивцебота».

У своєму «Не блозі» письменник поділився враженнями про нещодавно переглянуті фільми та серіали. Джордж Мартін каже, що з Суперменом вони «давні друзі».

«Це один із найкращих фільмів про Супермена за довгий час … можливо, взагалі. Цей новий «Супермен» нагадує мені версію, яку я читав у дитинстві, про дивного гостя з іншої планети, який прибув на Землю з силами та здібностями, що набагато перевершують сили смертних людей. (І так, невинний, звичайно, він завжди був іммігрантом. І нелегальним іммігрантом, якщо подумати). Фільм здається чудовим, і Джеймс Ганн чудово впорався з кастингом. Рейчел Броснаген була приголомшливою в ролі Лоїс Лейн. Я б сказав, що знаходжуся між нею та Марго Кіддер у виборі найкращої Лоїс усіх часів. Немає жодних сумнівів щодо найкращого Лекса. Ніколас Голт був безперечно найкращим Лютором усіх часів, справді моторошним лиходієм. Хлопець у плащі також був чудовим. Сподіваюся, він зіграє Кал-Ела ще в десятці фільмів», — пише Мартін.