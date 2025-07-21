Новини Кіно 21.07.2025 comment views icon

«Супермен» перевершив всю касу «Громовержців» у другий вікенд прокату

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Супермен» перевершив всю касу «Громовержців» у другий вікенд прокату
Кадри з фільмів «Супермен» і «Громовержці» / DC, Marvel

Попри те, що фільм «Громовержці» від Marvel отримав високі оцінки від критиків і глядачів, його касові успіхи були скромними — настільки, що новому «Супермену» від DC вдалось обійти конкурента вже у другий вікенд прокату.

На цей час «Супермен» заробив $406, 8 млн по всьому світу, тоді як «Громовержці» зупинились на позначці у $382 млн. Слід зазначити, що це не найкасовіший фільм Marvel у 2025 році і поки лідерство за «Капітаном Америкою» з $415 млн (хоча і це досягнення очевидно новий фільм DC з легкістю переб’є).

Виробничий бюджет «Супермена» за непідтвердженими даними становить $225 млн плюс $125 млн маркетингових витрат. Таким чином для беззбитковості стрічка має заробити близько $700 млн і наразі ця сума не виглядає аж настільки недосяжною. У «Громовержців», для порівняння, витрати на виробництво склали $180 млн плюс $100 млн маркетинг, тож не схоже, що фільм окупився.

Новий «Супермен» — це перший фільм у перезапущеному Всесвіті DC Джеймса Ганна та Пітера Сафрана, який залучив на головну роль Девіда Коренсвета замість Генрі Кавілла. Історія розповідає про щирого супергероя, який намагається довести світу, що робить щось хороше, після того, як лиходій Лекс Лютор (Ніколас Голт) налаштовує суспільство проти нього. На боці Кларка — репортерка Лоїс Лейн (Рейчел Броснаген) та його вірний супутник-суперпес Крипто. Ганн, найбільш відомий за фільмами, «Вартові Галактики» та «Загін самогубців», виступив режисером.  Після витоку перших рецензій, здавалось, що фільм остаточно забиває цвях в домовину супергероїки, утім офіційні оцінки це спростували: наразі у стрічки 83% від критиків та 92% від глядачів на Rotten Tomatoes, а також оцінка «A-» в екзит-полах CinemaScore.

Надалі у «Супермена» відповідальне завдання — встояти перед найочікуваніших релізом Marvel цьогоріч, новою «Фантастичною четвіркою», який попередньо зібрав досить схвальні реакції.

Щодо решти касових зборів, то «Світ Юрського періоду: Відродження» Universal у третій вікенд досяг $647 млн по всьому світу, тоді як «Ліло і Стіч» від Disney став найкасовішим голлівудським фільмом року з вражаючим $1 млрд (досягнення, що не підкорилось попередньому лідеру, екранізації Minecraft з $955 млн). Нові релізи тим часом якихось вражаючих сум не принесли: у «Смурфів» від Paramount всього $36 млн заробітку (при бюджеті у $58 млн), а сиквел горору «Я знаю, що ви скоїли минулого літа» від Sony стартував з $24,6 млн (виробництво коштувало $18 млн).

«Всі думають, що я жартую»: режисер «Супермена» Джеймс Ганн назвав кращий фільм всіх часів — комедія з 99% на Rotten Tomatoes

Джерело: Variety, Screen Rant

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