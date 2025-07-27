«Миротворець» подорожує паралельними світами у новому трейлері, а Джеймс Ганн розповідає про світ DCU

Джеймс Ганн і Джон Сіна на Comic-Con 2025 / IGN

У трейлері серіал «Миротворець» дещо нагадує фільм «Дедпул і Росомаха» та стрічки про Людину-павука подорожами у паралельні світи. Персонажу Джона Сіни подобається.

Як зазначає IGN, насправді у трейлері Кріс «Миротворець» Сміт переходить з власного виміру DCEU (розширений всесвіт DC) до головного виміру DCU. Джеймс Ганн переносить більшу частину подій першого сезону «Миротворця» у канон з другим сезоном, дія якого відбувається через місяць після подій «Супермена».

Миротворець відкриває новий всесвіт за допомогою Квантової Розгортальної Камери (КРК, Quantum Unfolding Chamber, QUC) у той час, як Рік Флег-старший, якого грає Френк Ґрілло, прагне помститися за смерть свого сина. Миротворець переходить в інший вимір, який він одразу вважає привабливішим. Однак там він зустрічає другого себе і вступає з ним в бій.

«У другому сезоні Миротворець відкриває альтернативний світ, де життя є таким, яким він його бажає. Але це відкриття також змушує його зіткнутися зі своїм травматичним минулим та взяти майбутнє у свої руки», — йдеться в офіційному описі.

Під час Comic-Con 2025 Джеймс Ганн підтвердив, що деякі персонажі «Супермена» повернуться у другому сезоні «Миротворця». Майкл Рукер (який знімався у фільмах Ганна «Вартові Галактики» для Marvel) грає персонажа на ім’я Red St. Wild, який, за словами Ганна, схожий на Лекса Лютора. На фестивалі Ганн багато розповів про фільми та серіал.

Джон Сіна з’явився в епізодичній ролі Миротворця у нещодавно випущеному фільмі Ганна «Супермен». Його можна побачити в ток-шоу, де він наводить безліч причин, чому ніколи не довіряв Супермену. Ганн каже: «Я думаю, що Миротворець, ймовірно, захоплюється Суперменом трохи більше, ніж раніше». Режисер зазначає, що тут є дещо розмитий простір, адже в трейлері Кріс намагається приєднатися до Банди Справедливості (Justice Gang).

«Тож він не збирається більше говорити жодних поганих речей про Супермена, знаючи, що вони його друзі. … Я думаю, що тема другого сезону «Миротворця», якщо вже на те пішло, це спокута. Це персонаж, який знає, що вчинив неправильно в минулому. Він кардинально змінився з першого сезону. Єдине, чого я не хотів, щоб Миротворець поводився точно так само, як на початку першого сезону. Ми бачили, як з ним відбувалися драматичні речі у тому, як він спілкувався з іншими людьми, і він змінився завдяки цьому. Його дружба з Леотою Адебайо повністю змінила його. А тепер це новий Миротворець, який намагається бути найкращою людиною, якою він може бути. Часто зазнає невдачі, але справді намагається зробити все можливе, але його минуле не відпускає його, чи то його стосунки з батьком, якого вже немає, чи його стосунки з батьком Ріка Флега-молодшого. Тож насправді йдеться про цю боротьбу за пошук спокути, а також пошук кохання», — розповів режисер.

У другому сезоні з’явится акторка Сол Родрігес у ролі Саші Бордо, персонажа, який у коміксах переважно асоціюється з Бетменом. Родрігес каже, що, на її думку, «сутність Саші все ще присутня в коміксах, але вона привносить нові вібрації», і що коли справа доходить до майбутньої версії Бетмена від DCU, «вона не має до цього жодного стосунку». Джеймс Ганн наче пожартував, коли відповів «Поки що!» на твердження про те, що між Сашею та Бетменом немає жодного зв’язку. Цікаво, що за словами Родрігес і Ганна, вони ще не знають, хто зіграє Бетмена.