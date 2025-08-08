banner
Наступна Xbox буде потужнішою за PS6, — інсайдер

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Xbox / Depositphotos

Інсайдери подейкують, що нова Xbox знову буде потужнішою за наступну PS6. За даними KeplerL2, відрив буде такий самий, як між Xbox Series X і PS5.

Якщо вірити чуткам, то Microsoft хоче утримати вищі позиції в наступному поколінні, враховуючи як кілька років тому доходи від продажу пристроїв Xbox впали на 30%. Інсайдер з хорошою репутацією в техноспільноті порівняв майбутні консолі з відеокартами: Xbox відповідає рівню NVIDIA GeForce RTX 5080, а PS6 — AMD Radeon RX 9070XT. У підсумку перевага Xbox за потужністю виходить десь на 20%.

Це співвідноситься з тим, як в 2024 році віцепрезидентка Xbox Сара Бонд описувала плани компанії: “найбільший технічний стрибок у поколінні апаратного забезпечення”. Хоча наразі це гучна заява на папері. Досвід показує: технічні характеристики не завжди вирішують усе. Попереднє покоління — приклад того, як навіть з меншою потужністю PS5 вийшла вперед.

Крім того, найбільше вирішують ігри, зокрема ексклюзиви. Нещодавно компанія вирішила портувати свої тайтли на PS5, де вони вистрілили. Тому в очах геймерів причин купувати консоль від Microsoft може стати менше. Ще одне питання — ціна. Поки що незрозуміло, чи не обернеться технічна перевага Xbox в більший цінник. Sony цілком може знову зробити ставку на більш доступну модель, як у випадку з PS5 Digital Edition.

Проте поки всі ці заяви — лише витоки, найближчий рік точно принесе більше конкретики. І гравцям, і інсайдерам залишилось тільки зачекати.

Джерело: PlayStation Lifestyle

