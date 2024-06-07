Наступного тижня Apple, ймовірно, представить новий застосунок Passwords

Apple планує представити новий застосунок під назвою Passwords, який допоможе користувачам керувати своєю інформацією для авторизації. Повідомляється, що презентація відбудеться під час заходу Worldwide Developers Conference наступного тижня.

Apple вже дозволяє зберігати паролі на iPhone, iPad або Vision Pro за допомогою iCloud Keychain. Новий застосунок синхронізуватиметься так само, але з розділенням логінів на різні категорії, як-от облікові записи, мережі Wi-Fi та ключі доступу. Водночас зазначається, що новий застосунок також забезпечить підтримку Windows. Але наразі нічого не йдеться про підтримку Android.

Очікується, що новий застосунок Passwords дебютує в iOS 18, iPadOS 18 та macOS 15. Як зазначає Bloomberg, Passwords зможе генерувати та зберігати паролі, подібно до менеджерів паролів, таких як LastPass і 1Password.

Серед інших функцій згадуються автозаповнення імен користувачів і паролів, а також можливість створювати коди автентифікації, як-от Google Authenticator.

Джерело: The Verge

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