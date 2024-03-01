Науковий журнал відкликав статтю, зі згенерованою ШІ ілюстрацією щура «з непропорційно великим статевим органом»

Стаття у відкритому доступі, яка містила химерні, згенеровані штучним інтелектом зображення щурячих геніталій, незрозумілу графіку та підписи, була відкликана видавцем, який заявив, що автори дослідження порушили правила журналу.

У тексті дослідження, опублікованому в журналі Frontiers in Cell and Developmental Biology, йшлося про функцію стовбурових клітин, пов’язаних з яєчками щурів. Але увагу привернув не сам предмет дослідження. Автори дослідження включили кілька зображень, які були фантастично і гротескно неправильними. У тексті статті автори вказали, що зображення були зроблені за допомогою Midjourney, одного з найпопулярніших генераторів зображень за допомогою штучного інтелекту. Стаття була відкликана 16 лютого, через три дні після публікації, передає Gizmodo.

Дослідження включало неякісні малюнки та анотації, згенеровані штучним інтелектом, включаючи «щура». Попри існуючі процеси для забезпечення відповідності, подальше використання згенерованих ШІ зображень, які суперечать нашим чітким рекомендаціям, залишилося непоміченим, і статтю опублікували. — повідомив представник Frontiers.

Редакторські інструкції Frontiers передбачають «первинну перевірку якості» рукописів командою журналу з питань дослідницької доброчесності та редактором, який займається обробкою, ще до того, як вони потрапляють на рецензування. Проте проблемні ілюстрації потрапили до друку. Один з рецензентів статті повідомив, що зображення не були предметом його відповідальності. Статтю завантажили понад 24 000 разів і переглянули 358 673 рази. Робота, безумовно, привернула більше уваги, ніж могла б, якби мала науково точні ілюстрації.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!