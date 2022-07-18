NAVI поступилася FaZe Clan у фіналі IEM Cologne з CS:GO — за друге місце команда заробила $180 тис.

Пізно вночі 17 липня у Кельні завершився Intel Extreme Masters Cologne 2022 — найбільший турнір CS:GO з призовим фондом в мільйон доларів. У драматичному фінальному поєдинку команда українського кіберспортивного клубу NaVi (Natus Vincere) поступилася європейському колективу FaZe Clan з рахунком 2:3. Друге місце принесло колективу $180 000 призових.

За результатами жеребкування, Народжені Перемагати потрапили до групи А разом з командами MOUZ, Heroic, Ninjas in Pyjamas, G2 Esports, Movistar Riders, Team Vitality та ENCE. У першому раунді верхньої сітки NAVI здолали MOUZ (2:1), а потім Ninjas in Pyjamas з рахунком 2:0 — на двох картах NAVI поступилися супернику усього 10 раундів (Overpass — 16 : 3, Nuke — 16 : 7).

У матчі за прямий вихід у півфінал NAVI обійшли Movistar Riders (2:1), а у плей-офф здолали Astralis та вийшли у фінал. Ба більше, протистояння на другій карті завершилося в овертаймах (Nuke — 16:8, Mirage — 19:17).

Як вже повідомлялося спочатку, у фіналі NAVI поступилася FaZe Clan з рахунком 2:3 — (Inferno — 13:16, Overpass — 16:13, Ancient — 19:16, Mirage — 9:16, Nuke — 14:16). На момент проведення фіналу NAVI займала перше місце рейтингу кращих команд з CS:GO з 935 очками, а FaZe Clan посідала друге місце з 915 балами. Водночас розрив між другим та третім місцем перевищував 300 балів. Також можна пригадати, що цьогоріч NAVI вже програла FaZe Clan у фіналі — на травневому PGL Major Antwerp 2022 з CS:GO.

Вже традиційно найкращим гравцем турніру став Олександр «S1mple» Костильов.

У складі NAVI виступають троє українців Олександр «S1mple» Костильов, Валерій «B1t» Ваховський та Віктор «sdy» Оруджев, який замінив росіянина Кирила «BoombI4» Михайлова. Також у команді поки лишаються двоє росіян Денис «Electronic» Шаріпов та Ілля «Perfecto» Залуцький.

Відео — кращі моменти фінального поєдинку NAVI проти FaZe

Наступним великим турніром для команди стане BLAST Premier: Fall Groups 2022 із призовим фондом у $ 177 498, який пройде з 19 по 28 серпня.