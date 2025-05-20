Навушники Apple AirPods отримають камери у 2026 році, — Мін-Чі Куо

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Аналітик розповів про нову незвичну можливість Apple AirPods, навіщо вона потрібна та коли з’явиться. У користувачів є принаймні рік, щоб психологічно підготуватися до такого дива.

Згідно з новими даними, лінійка AirPods отримає інфрачервоні камери через рік, а оновлення AirPods Max відбудеться до 2027 року. Мін-Чі Куо оновив червневий прогноз про те, що лінійка отримає камери — ймовірно, альтернативу функціям розумних окулярів. Він стверджує, що це будуть інфрачервоні камери. Виробництво AirPods з ІЧ розпочнеться у 2026 році

Дивні навушники можуть бути використані для орієнтації у просторі та досягнення місця призначення. Інформація комп’ютерного зору, зібрана з AirPods, може бути передана на інші пристрої. AirPods могли б передавати дані на iPhone, поки він перебуває у кишені користувача.

Сайт Apple Insider повідомляє, що майбутнє оновлення AirPods Pro 2 або майбутні AirPods Pro третього покоління додасть моніторинг серцевого ритму за допомогою нового чипа H3. Це буде схоже на наявну функцію в Powerbeats Pro 2. Також відомо, що AirPods можуть отримати функцію живого перекладу з виходом iOS 19 цієї осені. Динаміки iPhone під час спілкування перекладатимуть голосом слова іншомовному співрозмовнику.

Мін-Чі Куо також повідомив, що AirPods Max отримають значне оновлення апаратного забезпечення у 2027 році — це буде переосмислення накладних навушників зі зменшеною вагою. Ці навушники можуть встигнути до новорічних свят того ж року.