НАЗК створило онлайн-довідник іноземного обладнання, яке росія використовує для виробництва зброї

НАЗК запустило єдину відкриту базу даних іноземного обладнання, що застосовується росією для виробництва власної зброї — спеціальний сайт-довідник «Інструменти війни» вже доступний як окремий розділ сайту за цим посиланням.

Не секрет, що попри численні санкції росія має доступ до західних технологій та компонентів. Ба більше, на другий рік повномасштабної війни проти України, росія нарощує обсяги виробництва власної зброї, яка вбиває українців та руйнує цілі міста. Безпрецедентна кількість санкцій, на жаль, не заважають російським терористам і надалі отримувати необхідне іноземне обладнання та запчастини для виробництва ракет. На жаль, досі велика кількість західних компаній продовжують працювати в росії, підтримують економіку країни-агресора і виробництво зброї, не кажучи про шпарини та складні схеми, які дозволяють обходити санкції. Якраз сьогодні Рада ЄС затвердила 13-й пакет санкцій проти росії, а США зі свого боку анонсували запровадження понад 500 нових санкційних заходів.

Мета нової ініціативи — створити єдиний довідник іноземного обладнання, яке використовує росія для виробництва зброї.

«Протягом останніх 20 років більшість російської зброї вироблялося та продовжує вироблятися на верстатах країн санкційної коаліції та їх союзників, оскільки зазвичай самі агресори не мають необхідного досвіду, експертизи, матеріально-технічного та технологічного забезпечення. Південнокорейські та японсько-німецькі верстати використовуються російським заводом, що виробляє ракети для ЗРК С-300, С-400, що регулярно обстрілюють Харків. А чеські верстати працюють на Воткінському заводі в рф, що виробляє балістичні ракети Іскандер-М та міжконтинентальні балістичні ракети “Тополь-М”». НАЗК

Понад 270 одиниць різного іноземного обладнання вже опубліковані у новому модулі «Інструменти війни» — за словами НАЗК, у світі немає таких відкритих довідників. За допомогою фільтрів у кілька кліків можна знайти детальну інформацію про іноземне обладнання, яке російські та інші військові підприємства використовують для виробництва зброї та військової техніки. Зокрема у базі представлені:

бренди іноземного обладнання, що досі потрапляє у рф;

моделі окремих верстатів та їх технічні характеристики;

підсанкційні російські виробники, що використовують іноземне обладнання, а також їхня летальна продукція.

Новий модуль доповнює єдину базу іноземних компонентів у зброї, який НАЗК запустила раніше. Він має посилити експортний контроль з боку міжнародних партнерів та допомогти у відстеженні ланцюжків постачання товарів подвійного та воєнного призначення, щоб позбавити росію та інші підсанкційні режими можливості використовувати високоточне іноземне обладнання для виробництва власної зброї.

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