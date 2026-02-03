tradfi
Не просто мода: супутники підтвердили зв'язок між "чистотою" повітря та кількістю електромобілів на дорогах

Вадим Карпусь

Не просто мода: супутники підтвердили зв'язок між "чистотою" повітря та кількістю електромобілів на дорогах
Tesla Model Y / Tesla

Поширення електромобілів напряму пов’язане зі зменшенням забруднення повітря в реальних умовах. До такого висновку дійшли дослідники Keck School of Medicine Університету Південної Каліфорнії (USC). Використовуючи супутникові дані, вони вперше зафіксували статистично значуще зниження рівня діоксиду азоту (NO₂) у районах, де зростала кількість автомобілів із нульовими викидами.


Згідно з дослідженням, у каліфорнійських районах, де в період з 2019 по 2023 рік збільшувалася кількість електромобілів і плагін-гібридів, повітря ставало чистішим. У середньому кожні 200 нових автомобілів з нульовими викидами (ZEV, zero-emissions vehicles) знижували рівень NO₂ на 1,1%. До категорії ZEV у дослідженні віднесли повністю електричні автомобілі, плагін-гібриди та машини з двигунами на водневому, але не вантажівки й напівпричепи. Результати дослідження були опубліковані у журналі The Lancet Planetary Health.

Дослідники наголошують, хоча перехід на електротранспорт насамперед спрямований на боротьбу зі змінами клімату в майбутньому, він уже зараз дає помітний ефект для якості повітря й здоров’я людей. Раніше це було складно довести через обмежену кількість наземних станцій моніторингу. Попереднє дослідження 2023 року на основі таких датчиків показало подібний тренд, але без переконливої статистики.

Цього разу команда використала дані супутникового інструмента TROPOMI, який щодня вимірює концентрацію NO₂ по всій планеті, аналізуючи, як газ поглинає та відбиває сонячне світло. Саме NO₂ утворюється під час спалювання викопного палива й пов’язаний з нападами астми, бронхітом, а також підвищеним ризиком серцевих хвороб і інсульту.


“Цей ефект важливий, бо він миттєво впливає і на здоров’я. Забруднення повітря від транспорту шкодить дихальній і серцево-судинній системі як у короткій, так і в довгій перспективі”, — зазначила Еріка Гарсія, старша авторка дослідження.

Для аналізу Каліфорнію поділили на 1692 райони, схожі за масштабом на поштові зони. Дані про кількість зареєстрованих ZEV взяли з бази Департаменту транспортних засобів штату. За час дослідження типовий район додав 272 електромобілі, а загальний діапазон становив від 18 до 839 авто.

Частка ZEV серед усіх легкових транспортних засобів у Каліфорнії за цей період зросла з 2% до 5%, що, на думку авторів, означає великий нереалізований потенціал для подальшого покращення якості повітря. Дослідники також перевірили результати з урахуванням пандемії, цін на пальне та переходу на віддалену роботу, а також підтвердили зростання забруднення в районах, де додавалися бензинові авто.

Електромобілі вперше обійшли бензинові авто за продажами в Європі

Джерело: keck

